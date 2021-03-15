Главные новости дня: 14 марта

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Главные новости дня: 14 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 14 марта.

"Локомотив" обыграл "Сочи" и ворвался в топ-4 РПЛ.

"Арсенал" одолел "Тоттенхэм" в дерби северного Лондона.

"Манчестер Юнайтед" переиграл "Вест Хэм" и вернулся на второе место АПЛ.

Хет-трик Роналду принес "Ювентусу" победу над "Кальяри".

"Милан" уступил "Наполи" в матче Серии А.

"РБ Лейпциг" потерял очки в матче с "Айнтрахтом".

ПСЖ сенсационно проиграл аутсайдеру Лиги 1.

Киевское "Динамо" и "Шахтер" добыли победы в УПЛ.

Криштиану Роналду побил рекорд Пеле по голам в официальных матчах.

"Ростов" может бойкотировать матч с "Ротором", однако опасается обвинений в сдаче игры.

"Барселона" и "Ювентус" могут совершить суперобмен.

Появилось видео избиения молодого футболиста "Локомотива".

Серхио Агуэро близок к переходу в "Барселону".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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ПСЖ сенсационно проиграл аутсайдеру Лиги 1

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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