Главные новости дня: 14 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 14 марта.

"Локомотив" обыграл "Сочи" и ворвался в топ-4 РПЛ.

"Арсенал" одолел "Тоттенхэм" в дерби северного Лондона.

"Манчестер Юнайтед" переиграл "Вест Хэм" и вернулся на второе место АПЛ.

Хет-трик Роналду принес "Ювентусу" победу над "Кальяри".

"Милан" уступил "Наполи" в матче Серии А.

"РБ Лейпциг" потерял очки в матче с "Айнтрахтом".

ПСЖ сенсационно проиграл аутсайдеру Лиги 1.

Киевское "Динамо" и "Шахтер" добыли победы в УПЛ.

Криштиану Роналду побил рекорд Пеле по голам в официальных матчах.

"Ростов" может бойкотировать матч с "Ротором", однако опасается обвинений в сдаче игры.

"Барселона" и "Ювентус" могут совершить суперобмен.

Появилось видео избиения молодого футболиста "Локомотива".

Серхио Агуэро близок к переходу в "Барселону".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru