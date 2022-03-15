Главные новости дня: 14 марта

Фото: инстаграм "Реала"\Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 14 марта.

В чемпионате Испании "Реал" разгромил "Мальорку". Результаты 28-го тура Ла Лиги.

В чемпионате Англии "Манчестер Сити" потерял очки с "Кристал Пэлас". Результаты 29-го тура АПЛ.

В чемпионате Италии "Лацио" переиграл "Венецию". Результаты 29-го тура Серии А.

В чемпионате России "Ростов" выиграл у "Рубина". Все результаты 21-го тура РПЛ.

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси не вернется в "Барселону".

Серхио Рамос и Неймар намерены покинуть ПСЖ.

Украинский защитник Ярослав Ракицкий может перейти в турецкий клуб.

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле принял решение перейти в ПСЖ.

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