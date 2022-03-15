Главные новости дня: 14 марта

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Главные новости дня: 14 марта

Фото: инстаграм "Реала"\Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 14 марта.

В чемпионате Испании "Реал" разгромил "Мальорку". Результаты 28-го тура Ла Лиги.

В чемпионате Англии "Манчестер Сити" потерял очки с "Кристал Пэлас". Результаты 29-го тура АПЛ.

В чемпионате Италии "Лацио" переиграл "Венецию". Результаты 29-го тура Серии А.

В чемпионате России "Ростов" выиграл у "Рубина". Все результаты 21-го тура РПЛ.

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси не вернется в "Барселону".

Серхио Рамос и Неймар намерены покинуть ПСЖ.

Украинский защитник Ярослав Ракицкий может перейти в турецкий клуб.

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле принял решение перейти в ПСЖ.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Крупные победы "Барселоны" и "Реала", успех "Атлетико": результаты 28-го тура Ла Лиги

Крупные победы "Барселоны" и "Реала", успех "Атлетико": результаты 28-го тура Ла Лиги

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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