Главные новости дня: 14 мая

Теги астон виллаантуан гризманнспартак москвароссияденис глушаков

Главные новости дня: 14 мая

Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости вторника, 14 мая.

"Спартак" объявил о том, что Томас Цорн назначен генеральным директором, а Сергей Михайлов стал новым вице-президентом клуба.

Позже стало известно, что главная задача Цорна - избавиться от Дениса Глушакова.

Который, как оказывается, настраивал партнеров по команде против тренера Массимо Карреры.

Сборная России представила расширенный список футболистов на матчи с Сан-Марино и Кипром.

Также российскую сборную ожидает контрольный матч с командой ФНЛ.

СМИ узнали причину конфликта между Игорем Денисовым и Юрием Сёминым.

АПЛ назвала даты открытия и закрытия летнего трансферного окна.

Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером сезона в АПЛ.

Антуан Гризманн решил покинуть "Атлетико" предстоящим летом.

Кроме того, "матрасники" приобрели Желсона Мартинша у "Спортинга".

"Астон Вилла" вышла в финал плей-офф за выход в АПЛ.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
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19 Фулхэм Фулхэм 38 26
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