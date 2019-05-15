Главные новости дня: 14 мая

Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости вторника, 14 мая.

"Спартак" объявил о том, что Томас Цорн назначен генеральным директором, а Сергей Михайлов стал новым вице-президентом клуба.

Позже стало известно, что главная задача Цорна - избавиться от Дениса Глушакова.

Который, как оказывается, настраивал партнеров по команде против тренера Массимо Карреры.

Сборная России представила расширенный список футболистов на матчи с Сан-Марино и Кипром.

Также российскую сборную ожидает контрольный матч с командой ФНЛ.

СМИ узнали причину конфликта между Игорем Денисовым и Юрием Сёминым.

АПЛ назвала даты открытия и закрытия летнего трансферного окна.

Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером сезона в АПЛ.

Антуан Гризманн решил покинуть "Атлетико" предстоящим летом.

Кроме того, "матрасники" приобрели Желсона Мартинша у "Спортинга".

"Астон Вилла" вышла в финал плей-офф за выход в АПЛ.

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