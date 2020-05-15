Главные новости дня: 14 мая

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 14 мая.

Марко Николич сменил Сёмина на посту главного тренера "Локомотива".

РФС пытается добиться сокращения карантина для легионеров клубов РПЛ.

Владельцы "Манчестер Сити" собираются купить российский клуб.

Названа дата возобновления чемпионата Украины.

Юрий Семин отказался остаться в "Локомотиве".

TikTok стал партнёром "Баварии".

Томас Тухель продолжит тренировать ПСЖ.

"Ньюкасл" готов заплатить крупную сумму за Гарета Бэйла.

"Ювентус" и ПСЖ могут устроить громкий обмен футболистами.

"Локомотив" претендует на трёх футболистов из Серии А.

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