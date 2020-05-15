Главные новости дня: 14 мая
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 14 мая.
Марко Николич сменил Сёмина на посту главного тренера "Локомотива".
РФС пытается добиться сокращения карантина для легионеров клубов РПЛ.
Владельцы "Манчестер Сити" собираются купить российский клуб.
Названа дата возобновления чемпионата Украины.
Юрий Семин отказался остаться в "Локомотиве".
TikTok стал партнёром "Баварии".
Томас Тухель продолжит тренировать ПСЖ.
"Ньюкасл" готов заплатить крупную сумму за Гарета Бэйла.
"Ювентус" и ПСЖ могут устроить громкий обмен футболистами.
"Локомотив" претендует на трёх футболистов из Серии А.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
главное
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"Ювентус" и ПСЖ могут устроить громкий обмен футболистами
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"Локомотив" до приглашения Николича предлагал пост тренера ассистенту Сёмина
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Стало известно, кто был посредником при назначении Николича в "Локомотив"
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"Интер" назвал "Барселоне" условия трансфера Лаутаро Мартинеса
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Сёмин высказался о своём уходе из "Локомотива"
Лента новостей
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Главные новости дня: 14 мая
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2
"Барселона" заинтересована в вингере "Сассуоло"
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РФС пытается добиться сокращения карантина для легионеров клубов РПЛ
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"Манчестер Юнайтед" согласовал трансфер форварда "Лиона"
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Уткин: "Сёмин будет ждать и надеяться на неудачи своего преемника"
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Тарасов осудил людей, размещающих фотографии нацистов в "Бессмертном полке"
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"Ньюкасл" хочет подписать трех футболистов "Ювентуса"
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Виллаш-Боаш готов уйти из "Марселя"
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Геркус раскритиковал "Локомотив" за смену тренера
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"Ювентус" и ПСЖ могут устроить громкий обмен футболистами
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Сёмин высказался о позиции Филатова при смене тренера в "Локомотиве"
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Кейн стал титульным спонсором "Лейтон Ориент"
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2
Ривалдо назвал фаворита в борьбе за Коутиньо
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2
Футболист "Вулверхэмптона" отправился на вечеринку с красотками из телешоу, нарушив карантин
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"Локомотив" до приглашения Николича предлагал пост тренера ассистенту Сёмина
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"Манчестер Юнайтед" определился с альтернативой Санчо
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Ананидзе может продолжить карьеру в Грузии
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Сычёв об уходе Сёмина: "Не верится, что сегодня ушла эпоха длиною в 25 лет"
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1
"Атлетико" отреагировал на признания Клаттенбурга в ошибках в финале Лиги Чемпионов 2015/16
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Стало известно, кто был посредником при назначении Николича в "Локомотив"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18