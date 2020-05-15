Главные новости дня: 14 мая

Теги локомотив москвамарко николичюрий семинрфсманчестер сити

Главные новости дня: 14 мая

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 14 мая.

Марко Николич сменил Сёмина на посту главного тренера "Локомотива".

РФС пытается добиться сокращения карантина для легионеров клубов РПЛ.

Владельцы "Манчестер Сити" собираются купить российский клуб.

Названа дата возобновления чемпионата Украины.

Юрий Семин отказался остаться в "Локомотиве".

TikTok стал партнёром "Баварии".

Томас Тухель продолжит тренировать ПСЖ.

"Ньюкасл" готов заплатить крупную сумму за Гарета Бэйла.

"Ювентус" и ПСЖ могут устроить громкий обмен футболистами.

"Локомотив" претендует на трёх футболистов из Серии А.

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РФС пытается добиться сокращения карантина для легионеров клубов РПЛ

РФС пытается добиться сокращения карантина для легионеров клубов РПЛ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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