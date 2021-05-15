Главные новости дня: 14 мая

Фото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 14 мая.

Ватцке высказался о будущем Холанда.

"Манчестер Сити" в гостях добыл волевую победу у "Ньюкасла".

19 клубов получили лицензию РПЛ.

Лам сделал выбор между Месси и Марадоной.

Малком попал в заявку сборной Бразилии на Олимпиаду.

Малиновским интересуются гранды европейского футбола.

"Барселона" может летом усилится тремя нападающими.

Дзюба порассуждал о том, чем займется после завершения карьеры.

Жорже Мендеш сделал заявление о будущем Роналду.

Давид Луиз покинет "Арсенал".

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