Главные новости дня: 14 мая

Теги эрлинг холандманчестер ситикриштиану роналдулионель мессидиего марадонарплбразилия

Главные новости дня: 14 маяФото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 14 мая.

Ватцке высказался о будущем Холанда.

"Манчестер Сити" в гостях добыл волевую победу у "Ньюкасла".

19 клубов получили лицензию РПЛ.

Лам сделал выбор между Месси и Марадоной.

Малком попал в заявку сборной Бразилии на Олимпиаду.

Малиновским интересуются гранды европейского футбола.

"Барселона" может летом усилится тремя нападающими.

Дзюба порассуждал о том, чем займется после завершения карьеры

Жорже Мендеш сделал заявление о будущем Роналду.

Давид Луиз покинет "Арсенал".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Гвардиола прокомментировал победу над "Ньюкаслом"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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