Главные новости дня: 14 ноября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 14 ноября.
Англия уничтожила Черногорию в матче отбора Евро-2020.
Португалия разгромила Литву в игре отбора Евро-2020.
Франция одержала победу над Молдовой в матче отбора Евро-2020.
Со всеми результатами дня отборочного раунда Евро-2020 вы можете ознакомиться по ссылке.
"Лос-Анджелес Гэлакси" подтвердил уход Златана Ибрагимовича из клуба.
Тьерри Анри стал новым тренером "Монреаль Импакт".
Марчелло Липпи во второй раз за год покинул сборную Китая.
Adidas объяснил, почему перевёрнут флаг России на новой форме сборной.
"Локомотив" планирует реконструировать домашний стадион.
"Манчестер Сити" не будет исключен из Лиги Чемпионов за нарушение правил финансового фэйр-плей.
"Локомотив" назвал "Ювентусу" цену на братьев Миранчуков.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Франция одержала победу над Молдовой, Албания сыграла вничью с Андоррой
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Португалия разгромила Литву, Сербия переиграла Люксембург
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Англия уничтожила Черногорию, Чехия одолела Косово
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"Манчестер Сити" не будет исключен из Лиги Чемпионов за нарушение правил финансового фэйр-плей
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Португалия разгромила Литву, Сербия переиграла Люксембург
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Англия уничтожила Черногорию, Чехия одолела Косово
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Лестер Сити
|12
|26
|3
|Челси
|12
|26
|4
|Манчестер Сити
|11
|25
|5
|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|6
|Арсенал Лондон
|12
|17
|7
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|8
|Вулверхэмптон
|12
|16
|9
|Борнмут
|12
|16
|10
|Бернли
|12
|15
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|12
|15
|12
|Кристал Пэлас
|12
|15
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|14
|Тоттенхэм
|12
|14
|15
|Эвертон
|12
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|12
|8
|20
|Норвич Сити
|12
|7