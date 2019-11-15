Главные новости дня: 14 ноября

Теги англияпортугалияроссияманчестер сити

Главные новости дня: 14 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 14 ноября.

Англия уничтожила Черногорию в матче отбора Евро-2020.

Португалия разгромила Литву в игре отбора Евро-2020.

Франция одержала победу над Молдовой в матче отбора Евро-2020.

Со всеми результатами дня отборочного раунда Евро-2020 вы можете ознакомиться по ссылке.

"Лос-Анджелес Гэлакси" подтвердил уход Златана Ибрагимовича из клуба.

Тьерри Анри стал новым тренером "Монреаль Импакт".

Марчелло Липпи во второй раз за год покинул сборную Китая.

Adidas объяснил, почему перевёрнут флаг России на новой форме сборной.

"Локомотив" планирует реконструировать домашний стадион.

"Манчестер Сити" не будет исключен из Лиги Чемпионов за нарушение правил финансового фэйр-плей.

"Локомотив" назвал "Ювентусу" цену на братьев Миранчуков.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Отбор Евро-2020: все результаты 14 ноября

Отбор Евро-2020: все результаты 14 ноября

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 11 31
2 Лестер Сити Лестер Сити 12 26
3 Челси Челси 12 26
4 Манчестер Сити Манчестер Сити 11 25
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 12 17
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 12 17
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 12 16
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 12 16
9 Борнмут Борнмут 12 16
10 Бернли Бернли 12 15
11 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 12 15
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 12 15
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 12 15
14 Тоттенхэм Тоттенхэм 12 14
15 Эвертон Эвертон 12 14
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 12 13
17 Астон Вилла Астон Вилла 12 11
18 Уотфорд Уотфорд 12 8
19 Саутгемптон Саутгемптон 12 8
20 Норвич Сити Норвич Сити 12 7
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