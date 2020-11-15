Главные новости дня: 14 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 14 ноября.

Состоялись очередные матчи группового этапа Лиги наций. Действующий победитель турнира сборная Португалии не смогла пробиться в финальный этап, проиграв Франции. Германия одержала волевую победу над Украиной. Испания в концовке спаслась от поражения в матче со Швейцарией. Швеция добыла победу над Хорватией. Все результаты дня можно посмотреть здесь.

"Манчестер Сити" собирается усилиться защитником "Реала" Серхио Рамосом и нападающий "Барселоны" Лионелем Месси.

39-летний Патрис Эвра обручился с девушкой, которая моложе его на 14 лет.

Бывший полузащитник "Зенита" и "Спартака" Владимир Быстров высказался о том, что форварда Артёма Дзюбу шантажировали.

Мадридский "Реал" готов заплатить очень крупную сумму за форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не перейдёт в "Манчестер Юнайтед".

Исследовательский центр истории и статистики испанского футбола назвал "Барселону" лучшим клубом Испании в XXI веке.

Дочери главного тренера питерского "Зенита" Сергея Семака заразились коронавирусом.

"Реал" рассматривает трех кандидатов в качестве замены Серхио Рамосу.

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