Главные новости дня: 14 ноября

Теги португалиякриштиану роналдулионель мессифранцияартём дзюба

Главные новости дня: 14 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 14 ноября.

Состоялись очередные матчи группового этапа Лиги наций. Действующий победитель турнира сборная Португалии не смогла пробиться в финальный этап, проиграв Франции. Германия одержала волевую победу над Украиной. Испания в концовке спаслась от поражения в матче со Швейцарией. Швеция добыла победу над Хорватией. Все результаты дня можно посмотреть здесь.

"Манчестер Сити" собирается усилиться защитником "Реала" Серхио Рамосом и нападающий "Барселоны" Лионелем Месси.

39-летний Патрис Эвра обручился с девушкой, которая моложе его на 14 лет.

Бывший полузащитник "Зенита" и "Спартака" Владимир Быстров высказался о том, что форварда Артёма Дзюбу шантажировали.

Мадридский "Реал" готов заплатить очень крупную сумму за форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не перейдёт в "Манчестер Юнайтед".

Исследовательский центр истории и статистики испанского футбола назвал "Барселону" лучшим клубом Испании в XXI веке.

Дочери главного тренера питерского "Зенита" Сергея Семака заразились коронавирусом.

"Реал" рассматривает трех кандидатов в качестве замены Серхио Рамосу.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Португалия не смогла выйти в финал четырех Лиги наций

Португалия не смогла выйти в финал четырех Лиги наций

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов