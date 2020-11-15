Главные новости дня: 14 ноября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 14 ноября.
Состоялись очередные матчи группового этапа Лиги наций. Действующий победитель турнира сборная Португалии не смогла пробиться в финальный этап, проиграв Франции. Германия одержала волевую победу над Украиной. Испания в концовке спаслась от поражения в матче со Швейцарией. Швеция добыла победу над Хорватией. Все результаты дня можно посмотреть здесь.
"Манчестер Сити" собирается усилиться защитником "Реала" Серхио Рамосом и нападающий "Барселоны" Лионелем Месси.
39-летний Патрис Эвра обручился с девушкой, которая моложе его на 14 лет.
Бывший полузащитник "Зенита" и "Спартака" Владимир Быстров высказался о том, что форварда Артёма Дзюбу шантажировали.
Мадридский "Реал" готов заплатить очень крупную сумму за форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.
Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не перейдёт в "Манчестер Юнайтед".
Исследовательский центр истории и статистики испанского футбола назвал "Барселону" лучшим клубом Испании в XXI веке.
Дочери главного тренера питерского "Зенита" Сергея Семака заразились коронавирусом.
"Реал" рассматривает трех кандидатов в качестве замены Серхио Рамосу.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
главное
Лента новостей
-
Главные новости дня: 14 ноября
-
Криштиану Роналду вошел в топ-10 игроков в истории по количеству матчей за сборную
-
Португалия не смогла выйти в финал четырех Лиги наций
-
Вылет Португалии, волевая победа Германии и спасение Испании: все результаты Лиги наций 14 ноября
-
1
"Манчестер Сити" намерен подписать Месси и Рамоса
-
Швеция победила Хорватию в Лиге наций
-
Испания на 89-й минуте ушла от поражения в матче с Швейцарией
-
Германия обыграла Украину в Лиге наций
-
Франция одержала важнейшую победу над Португалией
-
"Рубин" теряет Уремовича
-
Андрей Аршавин назвал фаворита в матче Турция - Россия
-
"Интер" и "Рома" поборются за защитника "Торино"
-
Уэйн Руни возглавил "Дерби Каунти"
-
Рамос установил рекорд для футболистов европейских сборных
-
Гвардиола близок к подписанию нового контракта с "Манчестер Сити"
-
В Ливерпуле осквернили граффити с Клоппом
-
"Наполи" теряет Осимхена
-
Фанаты "Спартака" разгромили болельщиков "Динамо" в матче 100-летия со дня рождения Бескова
-
Российский боксер - о видео с Дзюбой: "Надеюсь, это было не для мужчины"
-
"Ноябрьский дождь". Гильерме поделился фотографией с тренировки сборной России
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18