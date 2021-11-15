Главные новости дня: 14 ноября

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Главные новости дня: 14 ноября

Фото: инстаграм сборной Сербии/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 14 ноября.

Состоялись матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Сборная России проиграла команде Хорватии и не сумела завоевать прямую путевку на мундиаль. Португалия сенсационно проиграла Сербии и также сыграет в стыковых матчах. Германия уже в ранге участника ЧМ-2022 разгромила Армению. Испания победила Швецию и также вышла на чемпионат мира. Все результаты дня доступны по ссылке.

Стамбульский "Фенербахче" вступил в борьбу за иранского нападающего петербургского "Зенита" Сердара Азмуна.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что он будет тренировать национальную команду в стыковых матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Бывший футболист "Спартака" Евгений Ловчев поругался с журналистами "Матч ТВ" Константином Геничем и Сергеем Дурасовым в перерыве матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Хорватия - Россия.

Форвард сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе высказался о своем будущем.

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин может сменить клуб.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Неудача России, провал Португалии, феерия Германии: результаты отбора ЧМ-2022 от 14 ноября

Неудача России, провал Португалии, феерия Германии: результаты отбора ЧМ-2022 от 14 ноября

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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