Главные новости дня: 14 ноября

Фото: инстаграм сборной Сербии/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 14 ноября.

Состоялись матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Сборная России проиграла команде Хорватии и не сумела завоевать прямую путевку на мундиаль. Португалия сенсационно проиграла Сербии и также сыграет в стыковых матчах. Германия уже в ранге участника ЧМ-2022 разгромила Армению. Испания победила Швецию и также вышла на чемпионат мира. Все результаты дня доступны по ссылке.

Стамбульский "Фенербахче" вступил в борьбу за иранского нападающего петербургского "Зенита" Сердара Азмуна.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что он будет тренировать национальную команду в стыковых матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Бывший футболист "Спартака" Евгений Ловчев поругался с журналистами "Матч ТВ" Константином Геничем и Сергеем Дурасовым в перерыве матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Хорватия - Россия.

Форвард сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе высказался о своем будущем.

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин может сменить клуб.

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