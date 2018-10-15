Главные новости дня: 14 октября

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 14 октября.

Сборная России в Лиге наций добилась победы на Турцией со счетом 2:0.

Отчет о матче Россия - Турция

Видеообзор матча Россия - Турция

В другом важном матче дня Италия на последней минуты вырвала победу у Польши.

Отчет о матче Польша - Италия

Видеообзор матча Польша - Италия

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