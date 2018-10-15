Главные новости дня: 14 октября

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Главные новости дня: 14 октября

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 14 октября.

Сборная России в Лиге наций добилась победы на Турцией со счетом 2:0.

Отчет о матче Россия - Турция

Видеообзор матча Россия - Турция

В другом важном матче дня Италия на последней минуты вырвала победу у Польши.

Отчет о матче Польша - Италия

Видеообзор матча Польша - Италия

Из других новостей стоит отметить следующее:

Особо "отличились" сразу два футболиста "Крыльев Советов". Сначала пьяным за рулем попался полузащитник Евгений Башкиров, а затем ГИБДД взяло защитника Георгия Тигиева, в крови которого обнаружили наркотик амфетамин.

Адвокат жены полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова заявил, что футболист прячет деньги от его клиентки.

В "деле Роналду" вызвали нового свидетеля - его бывшую девушку Ирину Шейк.

"Барселона" может потерять Месси уже через два года, и рассматривает в качестве его замены Салаха.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru

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