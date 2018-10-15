Главные новости дня: 14 октября
Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 14 октября.
Сборная России в Лиге наций добилась победы на Турцией со счетом 2:0.
Видеообзор матча Россия - Турция
В другом важном матче дня Италия на последней минуты вырвала победу у Польши.
Видеообзор матча Польша - Италия
Из других новостей стоит отметить следующее:
Особо "отличились" сразу два футболиста "Крыльев Советов". Сначала пьяным за рулем попался полузащитник Евгений Башкиров, а затем ГИБДД взяло защитника Георгия Тигиева, в крови которого обнаружили наркотик амфетамин.
Адвокат жены полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова заявил, что футболист прячет деньги от его клиентки.
В "деле Роналду" вызвали нового свидетеля - его бывшую девушку Ирину Шейк.
"Барселона" может потерять Месси уже через два года, и рассматривает в качестве его замены Салаха.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Главные новости дня: 17 января
-
В "Манчестер Юнайтед" приняли важное решение по Рэшфорду
-
Определились все четвертьфиналисты Кубка Испании
-
"Барселона" громит "Леванте" на "Камп Ноу" и выходит в четвертьфинал Кубка Короля
-
Дембеле установил рекорд "Барселоны" в этом сезоне
-
Месси стал вторым бомбардиром "Барселоны" в Кубке Испании
-
"Тоттенхэм" нацелился на форварда "Ливерпуля"
-
Де Йонг сделал заявление о своем будущем, им интересуются "Барселона" и ПСЖ
-
Инфантино сообщил, когда на чемпионате мира будут играть 48 сборных
-
"Эспаньол" пробился в четвертьфинал Кубка Короля
-
"Манчестер Сити" вступил в борьбу за трансферную цель "Реала"
-
Дортмундская "Боруссия" назвала ПСЖ цену на Вайгля
-
Моуринью ярко оценил итоги своей работы в "Реале"
-
"Бетис" стал очередным четвертьфиналистом Кубка Испании
-
Моуринью рассказал подробности перехода Дрогба в "Челси"
-
"Челси" намерен купить перспективного вингера из Эредивизии
-
"Челси" договорился о переходе Игуаина
-
Ковач высказался о борьбе с "Боруссией" за чемпионский титул в Бундеслиге
-
"Барселона" назвала "Тоттенхэму" цену на Малкома
-
"Хоффенхайм" - "Бавария": анонс и прогноз матча 18 тура Бундеслиги
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|43
|2
|Атлетико Мадрид
|19
|38
|3
|Севилья
|19
|33
|4
|Реал Мадрид
|19
|33
|5
|Алавес
|19
|32
|6
|Хетафе
|19
|28
|7
|Бетис
|19
|26
|8
|Реал Сосьедад
|19
|25
|9
|Жирона
|19
|24
|10
|Эспаньол
|19
|24
|11
|Валенсия
|19
|23
|12
|Леванте
|19
|23
|13
|Леганес
|19
|22
|14
|Реал Вальядолид
|19
|22
|15
|Атлетик Бильбао
|19
|22
|16
|Эйбар
|19
|22
|17
|Сельта Виго
|19
|21
|18
|Райо Вальекано
|19
|19
|19
|Вильярреал
|19
|17
|20
|Уэска
|19
|11