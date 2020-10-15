Главные новости дня: 14 октября

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Главные новости дня: 14 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 14 октября.

Сборная России не смогла обыграть Венгрию в Лиге Наций.

Со всеми сегодняшними результатами в Лиге Наций вы можете ознакомиться тут.

Сборная Бразилии выиграла у Перу, а Уругвай проиграл сборной Эквадора в квалификации ЧМ-2022.

Московское "Динамо" возглавил немецкий тренер.

В Италии вынесли решение по "Наполи", который не приехал на матч с "Ювентусом".

Лука Джорджевич перешел из "Локомотива" в тульский "Арсенал".

Луис Суарес обошел Роналдо и Месси и стал лучшим бомбардиром южноамериканских сборных в официальных матчах.

Хавьер Рибалта хочет покинуть "Зенит".

Шесть английских клубов могут обанкротиться в ближайшее время.

АПЛ не будет сокращать количество команд.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Лига Наций: все результаты 14 октября

Лига Наций: все результаты 14 октября

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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