Главные новости дня: 14 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 14 октября.

Сборная России не смогла обыграть Венгрию в Лиге Наций.

Со всеми сегодняшними результатами в Лиге Наций вы можете ознакомиться тут.

Сборная Бразилии выиграла у Перу, а Уругвай проиграл сборной Эквадора в квалификации ЧМ-2022.

Московское "Динамо" возглавил немецкий тренер.

В Италии вынесли решение по "Наполи", который не приехал на матч с "Ювентусом".

Лука Джорджевич перешел из "Локомотива" в тульский "Арсенал".

Луис Суарес обошел Роналдо и Месси и стал лучшим бомбардиром южноамериканских сборных в официальных матчах.

Хавьер Рибалта хочет покинуть "Зенит".

Шесть английских клубов могут обанкротиться в ближайшее время.

АПЛ не будет сокращать количество команд.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru