Главные новости дня: 14 октября

Фото: инстаграм Педри

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 14 октября.

Президент ФИФА предложил провести ЧМ в Израиле и соседних странах.

"Барселона" прописала невероятную сумму отступных в новом контракте Педри.

"Реал" имеет грандиозные планы на следующее лето.

"Спартак" нацелился на голкипера из клуба РПЛ.

Андрей Лунин хочет уйти из "Реала".

ПСЖ предложил Эрлингу Холанду огромную зарплату.

Один из вице-капитанов "Барселоны" может покинуть клуб бесплатно.

В "Кайрате" недовольны Курбаном Бердыевым.

"Ливерпуль" готов вернуть Филиппе Коутиньо.

Вагнер Лав покинет "Кайрат".

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