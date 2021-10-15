Главные новости дня: 14 октября

Теги барселонапедриреал мадридспартак москваандрей лунинпсжэрлинг холанд

Главные новости дня: 14 октябряФото: инстаграм Педри

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 14 октября.

Президент ФИФА предложил провести ЧМ в Израиле и соседних странах.

"Барселона" прописала невероятную сумму отступных в новом контракте Педри.

"Реал" имеет грандиозные планы на следующее лето.

"Спартак" нацелился на голкипера из клуба РПЛ.

Андрей Лунин хочет уйти из "Реала".

ПСЖ предложил Эрлингу Холанду огромную зарплату.

Один из вице-капитанов "Барселоны" может покинуть клуб бесплатно.

В "Кайрате" недовольны Курбаном Бердыевым.

"Ливерпуль" готов вернуть Филиппе Коутиньо.

Вагнер Лав покинет "Кайрат".

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Источник: "Мбаппе не продлит контракт с ПСЖ даже за все золото мира"

Источник: "Мбаппе не продлит контракт с ПСЖ даже за все золото мира"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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