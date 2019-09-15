Главные новости дня: 14 сентября

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Главные новости дня: 14 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 14 сентября.

"Спартак" в домашнем матче проиграл "Уралу".

"Локомотив" переиграл "Сочи" в матче РПЛ.

"Ливерпуль" разобрался с "Ньюкаслом" благодаря голам Мане и Салаха.

"Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" добыли победы в пятом туре АПЛ.

"Манчестер Сити" проиграл "Норвичу" в пятом туре АПЛ.

"Реал" с трудом обыграл "Леванте", несмотря на преимущество в три гола после первого тайма (видеообзор матча).

"Барселона" разгромила "Валенсию" и поднялась в топ-4 Примеры (видеообзор матча).

"Фиорентина" и "Ювентус" расписали безголевую ничью.

"РБ Лейпциг" и "Бавария" не смогли выявить победителя.

"Шахтер" в результативном матче одолел "Зарю".

Давид Де Хеа окончательно согласовал с "Манчестер Юнайтед" условия нового контракта.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Барселона" разгромила "Валенсию" и поднялась в топ-4 Примеры

"Барселона" разгромила "Валенсию" и поднялась в топ-4 Примеры

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 4 12
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 4 10
3 Лестер Сити Лестер Сити 4 8
4 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 7
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 7
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4 5
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4 5
9 Челси Челси 4 5
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 3 4
11 Бернли Бернли 4 4
12 Эвертон Эвертон 3 4
13 Саутгемптон Саутгемптон 4 4
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 4
15 Борнмут Борнмут 4 4
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 4 4
17 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3 3
18 Астон Вилла Астон Вилла 4 3
19 Норвич Сити Норвич Сити 4 3
20 Уотфорд Уотфорд 4 1
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