Главные новости дня: 14 сентября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 14 сентября.
"Спартак" в домашнем матче проиграл "Уралу".
"Локомотив" переиграл "Сочи" в матче РПЛ.
"Ливерпуль" разобрался с "Ньюкаслом" благодаря голам Мане и Салаха.
"Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" добыли победы в пятом туре АПЛ.
"Манчестер Сити" проиграл "Норвичу" в пятом туре АПЛ.
"Реал" с трудом обыграл "Леванте", несмотря на преимущество в три гола после первого тайма (видеообзор матча).
"Барселона" разгромила "Валенсию" и поднялась в топ-4 Примеры (видеообзор матча).
"Фиорентина" и "Ювентус" расписали безголевую ничью.
"РБ Лейпциг" и "Бавария" не смогли выявить победителя.
"Шахтер" в результативном матче одолел "Зарю".
Давид Де Хеа окончательно согласовал с "Манчестер Юнайтед" условия нового контракта.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Лента новостей
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Главные новости дня: 14 сентября
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"Барселона" - "Валенсия" - 5:2, "Реал Сосьедад" - "Атлетико" - 2:0 (видеообзоры матчей Примеры)
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"Интер" - "Удинезе" - 1:0 (видеообзор матча Серии А)
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"Манчестер Юнайтед" попробует подписать Крооса
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"Барселона" готова продать Умтити
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ПСВ отгрузил пять голов "Витессу" Слуцкого, "Аякс" разгромил "Херенвен"
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"Барселона" разгромила "Валенсию" и поднялась в топ-4 Примеры
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"Интер" минимально переиграл "Удинезе"
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"Бенфика" одержала победу над "Жил Висенте"
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Гвардиола о поражении от "Норвича": "Нужно извлечь урок и двигаться дальше"
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"Бордо" одолел "Метц" и другие результаты 5-го тура Лиги 1
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"Наполи" - "Сампдория" - 2:0 (видеообзор матча Серии А)
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Неймар отреагировал на свист и оскорбления фанатов
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"Локомотив" теряет второго Миранчука
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Неймар был освистан болельщиками перед матчем со "Страсбуром"
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"Барселона" - "Валенсия": видеотрансляция центрального матча 4-го тура Примеры
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"Атлетико" уступил "Реал Сосьедаду"
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"РБ Лейпциг" и "Бавария" не смогли выявить победителя
-
"Манчестер Сити" проиграл "Норвичу" в пятом туре АПЛ
-
"Наполи" одержал победу над "Сампдорией"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1