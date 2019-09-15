Главные новости дня: 14 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 14 сентября.

"Спартак" в домашнем матче проиграл "Уралу".

"Локомотив" переиграл "Сочи" в матче РПЛ.

"Ливерпуль" разобрался с "Ньюкаслом" благодаря голам Мане и Салаха.

"Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" добыли победы в пятом туре АПЛ.

"Манчестер Сити" проиграл "Норвичу" в пятом туре АПЛ.

"Реал" с трудом обыграл "Леванте", несмотря на преимущество в три гола после первого тайма (видеообзор матча).

"Барселона" разгромила "Валенсию" и поднялась в топ-4 Примеры (видеообзор матча).

"Фиорентина" и "Ювентус" расписали безголевую ничью.

"РБ Лейпциг" и "Бавария" не смогли выявить победителя.

"Шахтер" в результативном матче одолел "Зарю".

Давид Де Хеа окончательно согласовал с "Манчестер Юнайтед" условия нового контракта.

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