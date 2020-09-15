Главные новости дня: 14 сентября

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Главные новости дня: 14 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 14 сентября.

В матче 7-го тура чемпионата России "Зенит" обыграл "Арсенал", "Ростов" и "Локомотив" победителя не выявили. Все результаты 7-го тура и таблицу РПЛ можно посмотреть здесь.

В 1-м туре чемпионата Англии "Челси" победил "Брайтон".

ПСЖ поддержал Неймара, который ударил защитника "Марселя" в матче Лиги 1. Форварду грозит суровое наказание от Дисциплинарного комитета.

"Реал" договорился с "Интером" о переходе форварда Лаутаро Мартинеса

Форвард "Барселоны" Лионель Месси - самый высокооплачиваемый футболист 2020 года по версии Forbes.

Бывший защитник "Реала", дортмундской "Боруссии" и сборной Германии Кристоф Метцельдер признался в распространении детской и юношеской порнографии.

ПСЖ определился с ценой на нападающего Килиана Мбаппе.

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес может остаться в клубе.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru 
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Луис Суарес может остаться в "Барселоне"

Луис Суарес может остаться в "Барселоне"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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