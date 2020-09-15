Главные новости дня: 14 сентября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 14 сентября.
В матче 7-го тура чемпионата России "Зенит" обыграл "Арсенал", "Ростов" и "Локомотив" победителя не выявили. Все результаты 7-го тура и таблицу РПЛ можно посмотреть здесь.
В 1-м туре чемпионата Англии "Челси" победил "Брайтон".
ПСЖ поддержал Неймара, который ударил защитника "Марселя" в матче Лиги 1. Форварду грозит суровое наказание от Дисциплинарного комитета.
"Реал" договорился с "Интером" о переходе форварда Лаутаро Мартинеса.
Форвард "Барселоны" Лионель Месси - самый высокооплачиваемый футболист 2020 года по версии Forbes.
Бывший защитник "Реала", дортмундской "Боруссии" и сборной Германии Кристоф Метцельдер признался в распространении детской и юношеской порнографии.
ПСЖ определился с ценой на нападающего Килиана Мбаппе.
Нападающий "Барселоны" Луис Суарес может остаться в клубе.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18