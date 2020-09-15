Главные новости дня: 14 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 14 сентября.

В матче 7-го тура чемпионата России "Зенит" обыграл "Арсенал", "Ростов" и "Локомотив" победителя не выявили. Все результаты 7-го тура и таблицу РПЛ можно посмотреть здесь.

В 1-м туре чемпионата Англии "Челси" победил "Брайтон".

ПСЖ поддержал Неймара, который ударил защитника "Марселя" в матче Лиги 1. Форварду грозит суровое наказание от Дисциплинарного комитета.

"Реал" договорился с "Интером" о переходе форварда Лаутаро Мартинеса.

Форвард "Барселоны" Лионель Месси - самый высокооплачиваемый футболист 2020 года по версии Forbes.

Бывший защитник "Реала", дортмундской "Боруссии" и сборной Германии Кристоф Метцельдер признался в распространении детской и юношеской порнографии.

ПСЖ определился с ценой на нападающего Килиана Мбаппе.

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес может остаться в клубе.

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