Главные новости дня: 14 сентября

Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 14 сентября.

Состоялись 8 матчей 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Манчестер Юнайтед" сенсационно проиграл "Янг Бойз", "Бавария" уничтожила "Барселону", "Зенит" минимально проиграл "Челси", а "Ювентус" разгромил "Мальме". Все результаты дня доступны по ссылке.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду повторил рекорд Лионеля Месси в Лиге Чемпионов.

"Барселона" заинтересовалась полузащитником "Динамо" Арсеном Захаряном. Впрочем, трансфер игрока маловероятен.

Японский полузащитник Кейсуке Хонда перешел в клуб из Литвы.

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду попал мячом в девушку-стюарда перед матчем Лиги чемпионов.

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