Главные новости дня: 14 сентября

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Главные новости дня: 14 сентября

Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 14 сентября.

Состоялись 8 матчей 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. 

"Манчестер Юнайтед" сенсационно проиграл "Янг Бойз", "Бавария" уничтожила "Барселону", "Зенит" минимально проиграл "Челси", а "Ювентус" разгромил "Мальме". Все результаты дня доступны по ссылке.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду повторил рекорд Лионеля Месси в Лиге Чемпионов.

"Барселона" заинтересовалась полузащитником "Динамо" Арсеном Захаряном. Впрочем, трансфер игрока маловероятен.

Японский полузащитник Кейсуке Хонда перешел в клуб из Литвы.

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду попал мячом в девушку-стюарда перед матчем Лиги чемпионов.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Роналду отреагировал на сенсационное поражение "Манчестер Юнайтед" в матче с "Янг Бойз"

Роналду отреагировал на сенсационное поражение "Манчестер Юнайтед" в матче с "Янг Бойз"

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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