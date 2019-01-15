Главные новости дня: 14 января

Сегодня, 14 января, в мире футбола произошло немало интересных событий.

В заключительном матче 22-го тура АПЛ "Манчестер Сити" уверенно разобрался с "Вулверхэмптоном" и вновь сократил отставание от "Ливерпуля" до 4 очков.

Программу 19-го тура Примеры завершал поединок между "Реал Сосьедадом" и "Эспаньолом". Матч завершился победой хозяев со счетом 3:2.

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "РЕАЛ СОСЬЕДАД" - "ЭСПАНЬОЛ"

В Кубке Италии "Аталанта" и "Рома" добыли путевки в следующий раунд, а ранее уже были объявлены пары четвертьфинала турнира.

В Кубке Азии представители группы А Бахрейн, ОАЭ и Таиланд пробились в плей-офф турнира.

Сегодня была объявлена дата второго Эль Класико. Напомним, что в первом "Барселона" разгромила "Реал" 5:1.

Президент "Реала" Флорентино Перес недоволен работой VAR и грозится выйти из совета директоров испанской федерации футбола.

"Зенит" в переговорах с "Челси" по трансферу Леандро Паредеса повысил стоимость футболиста.

Также игрок "Зенита" Александр Кокорин, в настоящее время находящийся в СИЗО, пожаловался на боли в травмированном колене.

И напоследок, "Монако", борющийся за выживание в Лиге 1, близок к совершению пятого зимнего трансфера.

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