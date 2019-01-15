Главные новости дня: 14 января

Теги манчестер ситиромареал сосьедадалександр кокоринзенит санкт-петербург

Главные новости дня: 14 января

Сегодня, 14 января, в мире футбола произошло немало интересных событий.

В заключительном матче 22-го тура АПЛ "Манчестер Сити" уверенно разобрался с "Вулверхэмптоном" и вновь сократил отставание от "Ливерпуля" до 4 очков.

Программу 19-го тура Примеры завершал поединок между "Реал Сосьедадом" и "Эспаньолом". Матч завершился победой хозяев со счетом 3:2.

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "РЕАЛ СОСЬЕДАД" - "ЭСПАНЬОЛ"

В Кубке Италии "Аталанта" и "Рома" добыли путевки в следующий раунд, а ранее уже были объявлены пары четвертьфинала турнира.

В Кубке Азии представители группы А Бахрейн, ОАЭ и Таиланд пробились в плей-офф турнира.

Сегодня была объявлена дата второго Эль Класико. Напомним, что в первом "Барселона" разгромила "Реал" 5:1.

Президент "Реала" Флорентино Перес недоволен работой VAR и грозится выйти из совета директоров испанской федерации футбола.

"Зенит" в переговорах с "Челси" по трансферу Леандро Паредеса повысил стоимость футболиста.

Также игрок "Зенита" Александр Кокорин, в настоящее время находящийся в СИЗО, пожаловался на боли в травмированном колене.

И напоследок, "Монако", борющийся за выживание в Лиге 1, близок к совершению пятого зимнего трансфера.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Сити" без проблем обыграл "Вулверхэмптон" в заключительном матче 22 тура АПЛ

"Манчестер Сити" без проблем обыграл "Вулверхэмптон" в заключительном матче 22 тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 22 57
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 21 50
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 22 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 22 41
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 22 41
7 Уотфорд Уотфорд 22 32
8 Лестер Сити Лестер Сити 22 31
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 22 31
10 Эвертон Эвертон 22 30
11 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 29
12 Борнмут Борнмут 22 27
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 22 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 22 22
15 Бернли Бернли 22 21
16 Саутгемптон Саутгемптон 22 19
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 22 19
18 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 22 18
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 22 11
Полная таблица

топ-5 тегов