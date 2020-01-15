Главные новости дня: 14 января
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 14 января.
В матче 1/8 финала Кубка Италии "Интер" разгромил "Кальяри" и вышел в четвертьфинал.
В Кубке Англии успеха добились "Тоттенхэм" и "Ньюкасл", которые теперь сыграют в 1/16 финала.
Нападающий "Локомотива" и сборной России Федор Смолов решил жениться на 17-летней внучке Бориса Ельцина.
Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин рассказал, почему "красно-белым" не удалось подписать Мохамеда Салаха.
Эрнесто Вальверде, уволенный с поста главного тренера "Барселоны", обратился с прощальным письмом к команде.
В Испании состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании. Своих соперников узнали "Реал" и "Барселона".
"Манчестер Юнайтед" близок к покупке защитника "Наполи" Калиду Кулибали.
"Ювентус" проявляет интерес к вратарю "Баварии" Мануэлю Нойеру.
Греческий АЕК, который тренирует Массимо Каррера, подписал хавбека из Российской Премьер-Лиги.
Российский олигарх заплатил крупную сумму за название нового стадиона "Эвертона".
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Главные новости дня: 14 января
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"Тоттенхэм" и "Ньюкасл" вышли в 1/16 финала Кубка Англии
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"Атлетико" сделал предложение по трансферу Кавани
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Экс-тренер сборной России оценил шансы Сетьена в "Барселоне"
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Хоккеист Яковлев отпраздновал заброшенную шайбу жестом Дзюбы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|21
|61
|2
|Манчестер Сити
|22
|47
|3
|Лестер Сити
|22
|45
|4
|Челси
|22
|39
|5
|Манчестер Юнайтед
|22
|34
|6
|Шеффилд Юнайтед
|22
|32
|7
|Вулверхэмптон
|22
|31
|8
|Тоттенхэм
|22
|30
|9
|Кристал Пэлас
|22
|29
|10
|Арсенал Лондон
|22
|28
|11
|Эвертон
|22
|28
|12
|Саутгемптон
|22
|28
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|26
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|22
|24
|15
|Бернли
|22
|24
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|21
|22
|17
|Уотфорд
|22
|22
|18
|Астон Вилла
|22
|21
|19
|Борнмут
|22
|20
|20
|Норвич Сити
|22
|14