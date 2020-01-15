Главные новости дня: 14 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 14 января.

В матче 1/8 финала Кубка Италии "Интер" разгромил "Кальяри" и вышел в четвертьфинал.

В Кубке Англии успеха добились "Тоттенхэм" и "Ньюкасл", которые теперь сыграют в 1/16 финала.

Нападающий "Локомотива" и сборной России Федор Смолов решил жениться на 17-летней внучке Бориса Ельцина.

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин рассказал, почему "красно-белым" не удалось подписать Мохамеда Салаха.

Эрнесто Вальверде, уволенный с поста главного тренера "Барселоны", обратился с прощальным письмом к команде.

В Испании состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании. Своих соперников узнали "Реал" и "Барселона".

"Манчестер Юнайтед" близок к покупке защитника "Наполи" Калиду Кулибали.

"Ювентус" проявляет интерес к вратарю "Баварии" Мануэлю Нойеру.

Греческий АЕК, который тренирует Массимо Каррера, подписал хавбека из Российской Премьер-Лиги.

Российский олигарх заплатил крупную сумму за название нового стадиона "Эвертона".

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