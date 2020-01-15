Главные новости дня: 14 января

Теги интер миланбарселонафедор смоловвалерий карпинэрнесто вальверде

Главные новости дня: 14 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 14 января.

В матче 1/8 финала Кубка Италии "Интер" разгромил "Кальяри" и вышел в четвертьфинал.

В Кубке Англии успеха добились "Тоттенхэм" и "Ньюкасл", которые теперь сыграют в 1/16 финала.

Нападающий "Локомотива" и сборной России Федор Смолов решил жениться на 17-летней внучке Бориса Ельцина.

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин рассказал, почему "красно-белым" не удалось подписать Мохамеда Салаха.

Эрнесто Вальверде, уволенный с поста главного тренера "Барселоны", обратился с прощальным письмом к команде.

В Испании состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании. Своих соперников узнали "Реал" и "Барселона".

"Манчестер Юнайтед" близок к покупке защитника "Наполи" Калиду Кулибали.

"Ювентус" проявляет интерес к вратарю "Баварии" Мануэлю Нойеру.

Греческий АЕК, который тренирует Массимо Каррера, подписал хавбека из Российской Премьер-Лиги.

Российский олигарх заплатил крупную сумму за название нового стадиона "Эвертона".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Неймар некоторое время встречался с российской моделью

Неймар некоторое время встречался с российской моделью

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 21 61
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 22 47
3 Лестер Сити Лестер Сити 22 45
4 Челси Челси 22 39
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 22 34
6 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 22 32
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 22 31
8 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 30
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 22 29
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 22 28
11 Эвертон Эвертон 22 28
12 Саутгемптон Саутгемптон 22 28
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 22 26
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 22 24
15 Бернли Бернли 22 24
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 21 22
17 Уотфорд Уотфорд 22 22
18 Астон Вилла Астон Вилла 22 21
19 Борнмут Борнмут 22 20
20 Норвич Сити Норвич Сити 22 14
Полная таблица

топ-5 тегов