Главные новости дня: 14 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 14 января:

Месси рискует пропустить финал Суперкубка Испании.

Азар признан иконой бельгийского футбола.

"Спартак" отправился на тренировочный сбор в ОАЭ.

"Арсенал" предложил своего защитника "Ливерпулю".

Футболист "Марселя" назвал Неймара "тенью Пеле". Бразилец ему ответил.

Йович вернулся в "Айнтрахт".

"Спартак" отказал "Уфе" в аренде Урунова.

32 игрока "Локомотива" прилетели на сбор в Испанию.

"Интер" нацелился на ван де Бека.

"Спартак" заплатил Баду более 4 миллионов за разрыв контракта.

Transfermarkt опубликовал топ-10 дорогих украинских футболистов. Зинченко только третий.

"Барса" не смогла оспорить желтую карточку Месси. Он снял футболку в память о Марадоне.

Netflix снял фильм о Пеле. Названа дата выхода.

Дзюба заболел коронавирусом.

Манджукич заинтересовал ЦСКА.

Защитник ЦСКА Фукс снова травмирован. Игрок выбыл на несколько месяцев.

Педро Роша планирует отработать контракт со "Спартаком" полностью.

"Реал" проиграл "Атлетику" в полуфинале Суперкубка Испании.

Хунтелаар поставил рекорд чемпионата Нидерландов.

"Аталанта" вышла в 1/4 финала Кубка Италии. Миранчук вышел в основе и забил.