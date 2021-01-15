Главные новости дня: 14 января

Теги лионель мессиэден азарнеймарклаас-ян хунтелааралексей миранчук

Главные новости дня: 14 январяSoccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 14 января:

Месси рискует пропустить финал Суперкубка Испании.

Азар признан иконой бельгийского футбола.

"Спартак" отправился на тренировочный сбор в ОАЭ.

"Арсенал" предложил своего защитника "Ливерпулю".

Футболист "Марселя" назвал Неймара "тенью Пеле". Бразилец ему ответил.

Йович вернулся в "Айнтрахт".

"Спартак" отказал "Уфе" в аренде Урунова.

32 игрока "Локомотива" прилетели на сбор в Испанию.

"Интер" нацелился на ван де Бека.

"Спартак" заплатил Баду более 4 миллионов за разрыв контракта.

Transfermarkt опубликовал топ-10 дорогих украинских футболистов. Зинченко только третий.

"Барса" не смогла оспорить желтую карточку Месси. Он снял футболку в память о Марадоне.

Netflix снял фильм о Пеле. Названа дата выхода.

Дзюба заболел коронавирусом.

Манджукич заинтересовал ЦСКА.

Защитник ЦСКА Фукс снова травмирован. Игрок выбыл на несколько месяцев.

Педро Роша планирует отработать контракт со "Спартаком" полностью.

"Реал" проиграл "Атлетику" в полуфинале Суперкубка Испании.

Хунтелаар поставил рекорд чемпионата Нидерландов.

"Аталанта" вышла в 1/4 финала Кубка Италии. Миранчук вышел в основе и забил.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Реал" проиграл "Атлетику" в полуфинале Суперкубка Испании

"Реал" проиграл "Атлетику" в полуфинале Суперкубка Испании

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1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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