Главные новости дня: 14 января

Фото: инстаграм Холанда\Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 14 января.

"Боруссия" уничтожила "Фрайбург" в матче Бундеслиги.

"Венеция" подписала Нани.

"Эспаньол" может подписать хавбека "Краснодара".

Сергей Галицкий восхищен Фарке.

Холанд сказал Райоле устроить трансфер в "Реал".

"Барселона" отказалась от Мораты ради Холанда.

"Спартак" объявил об изменениях в руководстве клуба.

Семак впервые высказался о переходе Сергеева в "Зенит".

У игрока "Баварии" возникли проблемы с сердцем: подробности.

"Севилья" приобрела мексиканского хавбека.

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