Главные новости дня: 14 января

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Главные новости дня: 14 января

Фото: инстаграм Холанда\Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 14 января.

"Боруссия" уничтожила "Фрайбург" в матче Бундеслиги.

"Венеция" подписала Нани.

"Эспаньол" может подписать хавбека "Краснодара".

Сергей Галицкий восхищен Фарке.

Холанд сказал Райоле устроить трансфер в "Реал".

"Барселона" отказалась от Мораты ради Холанда.

"Спартак" объявил об изменениях в руководстве клуба.

Семак впервые высказался о переходе Сергеева в "Зенит".

У игрока "Баварии" возникли проблемы с сердцем: подробности.

"Севилья" приобрела мексиканского хавбека.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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