Главные новости дня: 15 апреля

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Главные новости дня: 15 апреля

Сегодня, 15 апреля, в мире футбола произошло много интересных событий.

В 34-м туре АПЛ "Арсенал" добился выездной победы над "Уотфордом", что позволило "канонирам" войти в топ-4.

В заключительном матче 32-го тура Примеры "Реал" ушел от поражения в игре с "Леганесом".

В Серии А "Аталанта" и "Эмполи" расписали безголевую ничью.

Представляем вашему вниманию обновленную таблицу гонки за "Золотой бутсой".

В Италии назвали даты начала и окончания следующего сезона Серии А.

France Football выпустил номер журнала со скандальной обложкой.

Молодое дарование "Бенфики" Жоау Фелиш определился с новым клубом.

В шорт-лист ПСЖ попали шесть форвардов, которые могут стать заменой для Эдинсона Кавани.

Александр Кокорин до сих пор не был обследован спортивным врачом.

Тренер "Спартака" Олег Кононов имел серьезную беседу с руководством клуба.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru

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"Барселона" определилась с размером предложения по Рэшфорду

"Барселона" определилась с размером предложения по Рэшфорду

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 34 85
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 33 83
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 33 67
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 33 66
5 Челси Челси 34 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 33 64
7 Лестер Сити Лестер Сити 34 47
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 33 47
9 Эвертон Эвертон 34 46
10 Уотфорд Уотфорд 33 46
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 34 42
12 Борнмут Борнмут 34 41
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 34 39
14 Бернли Бернли 34 39
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 34 38
16 Саутгемптон Саутгемптон 33 36
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 32 33
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 33 28
19 Фулхэм Фулхэм 34 20
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 34 14
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