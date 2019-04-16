Главные новости дня: 15 апреля

Сегодня, 15 апреля, в мире футбола произошло много интересных событий.

В 34-м туре АПЛ "Арсенал" добился выездной победы над "Уотфордом", что позволило "канонирам" войти в топ-4.

В заключительном матче 32-го тура Примеры "Реал" ушел от поражения в игре с "Леганесом".

В Серии А "Аталанта" и "Эмполи" расписали безголевую ничью.

Представляем вашему вниманию обновленную таблицу гонки за "Золотой бутсой".

В Италии назвали даты начала и окончания следующего сезона Серии А.

France Football выпустил номер журнала со скандальной обложкой.

Молодое дарование "Бенфики" Жоау Фелиш определился с новым клубом.

В шорт-лист ПСЖ попали шесть форвардов, которые могут стать заменой для Эдинсона Кавани.

Александр Кокорин до сих пор не был обследован спортивным врачом.

Тренер "Спартака" Олег Кононов имел серьезную беседу с руководством клуба.

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