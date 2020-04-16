Главные новости дня: 15 апреля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 15 апреля.

"Барселона" хочет предложить "Челси" обменяться полузащитниками.

Журналист и блогер Василий Уткин бросил вызов телеведущему Владимиру Соловьеву. В ответ Соловьев намекнул на гомосексуальность оппонента, а также заявил, что не будет бить его при встрече.

Бывший нападающий сборной России Олег Саленко поругался с полицейскими в Киеве.

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба рассказал о драке в сборной России во время чемпионата Европы-2016.

Бывший полузащитник "Зенита" Роман Широков раскритиковал Леонида Слуцкого за Евро-2016.

"Барселона" может продать девять футболистов ради трансфера Лаутаро Мартинеса и Неймара.

Бывший форвард "Зенита" Александр Кержаков поделился воспоминаниями об игре против нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

Девушка нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду порадовала фанатов эротичным фото.

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