Главные новости дня: 15 апреля

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Главные новости дня: 15 апреля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 15 апреля.

"Барселона" хочет предложить "Челси" обменяться полузащитниками.

Журналист и блогер Василий Уткин бросил вызов телеведущему Владимиру Соловьеву. В ответ Соловьев намекнул на гомосексуальность оппонента, а также заявил, что не будет бить его при встрече.

Бывший нападающий сборной России Олег Саленко поругался с полицейскими в Киеве.

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба рассказал о драке в сборной России во время чемпионата Европы-2016.

Бывший полузащитник "Зенита" Роман Широков раскритиковал Леонида Слуцкого за Евро-2016.

"Барселона" может продать девять футболистов ради трансфера Лаутаро Мартинеса и Неймара.

Бывший форвард "Зенита" Александр Кержаков поделился воспоминаниями об игре против нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

Девушка нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду порадовала фанатов эротичным фото

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Парень мамы Неймара оказался бисексуалом

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1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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