Главные новости дня: 15 апреля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 15 апреля.
"Барселона" хочет предложить "Челси" обменяться полузащитниками.
Журналист и блогер Василий Уткин бросил вызов телеведущему Владимиру Соловьеву. В ответ Соловьев намекнул на гомосексуальность оппонента, а также заявил, что не будет бить его при встрече.
Бывший нападающий сборной России Олег Саленко поругался с полицейскими в Киеве.
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба рассказал о драке в сборной России во время чемпионата Европы-2016.
Бывший полузащитник "Зенита" Роман Широков раскритиковал Леонида Слуцкого за Евро-2016.
"Барселона" может продать девять футболистов ради трансфера Лаутаро Мартинеса и Неймара.
Бывший форвард "Зенита" Александр Кержаков поделился воспоминаниями об игре против нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.
Девушка нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду порадовала фанатов эротичным фото.
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Главные новости дня: 15 апреля
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18