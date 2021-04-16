Главные новости дня: 15 апреля

Теги арсенал лондонромаэрлинг холанддженнаро гаттузоартём дзюба

Главные новости дня: 15 апреляФото: twitter.com/officialasroma

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 15 апреля.

"Арсенал" разгромил "Славию" и вышел в полуфинал Лиги Европы.

"Рома" выбила "Аякс" из Лиги Европы.

Со всеми результатами дня Лиги Европы можете ознакомиться здесь.

Определились полуфинальные пары Лиги Европы.

Названы даты проведения матчей 1/2 финала Лиги Чемпионов.

УЕФА представил команду недели в Лиге Чемпионов.

Артем Дзюба - спортсмен года по версии "Рейтинга букмекеров".

УЕФА запретила арбитру Сергею Лапочкину заниматься футбольной деятельностью 90 дней.

Треть клубов Серии А требуют отставки президента Лиги.

"РБ Лейпциг" может продать Юлиана Нагельсманна "Баварии".

Дженнаро Гаттузо может возглавить "Фиорентину" Кокорина.

Эрлинг Холанд рассчитывает получать в новой команде 35 млн евро в год.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Уверенные победы англичан, "Рома" устояла перед "Аяксом": все результаты Лиги Европы 15 апреля

Уверенные победы англичан, "Рома" устояла перед "Аяксом": все результаты Лиги Европы 15 апреля

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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