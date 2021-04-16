Главные новости дня: 15 апреля

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Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 15 апреля.

"Арсенал" разгромил "Славию" и вышел в полуфинал Лиги Европы.

"Рома" выбила "Аякс" из Лиги Европы.

Со всеми результатами дня Лиги Европы можете ознакомиться здесь.

Определились полуфинальные пары Лиги Европы.

Названы даты проведения матчей 1/2 финала Лиги Чемпионов.

УЕФА представил команду недели в Лиге Чемпионов.

Артем Дзюба - спортсмен года по версии "Рейтинга букмекеров".

УЕФА запретила арбитру Сергею Лапочкину заниматься футбольной деятельностью 90 дней.

Треть клубов Серии А требуют отставки президента Лиги.

"РБ Лейпциг" может продать Юлиана Нагельсманна "Баварии".

Дженнаро Гаттузо может возглавить "Фиорентину" Кокорина.

Эрлинг Холанд рассчитывает получать в новой команде 35 млн евро в год.

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