Главные новости дня: 15 августа

Главным событием 15-го августа стал матч за Суперкубок УЕФА, в котором "Атлетико" в дополнительное время обыграл "Реал".

Отчет о матче "Реал" - "Атлетико"

Видеообзор матча "Реал" - "Атлетико"

Также трофей выиграла и "Барселона", которая в поединке за Кубок Гампера разгромила "Бока Хуниорс".

Отчет о матче "Барселона" - "Бока Хуниорс"

Видеообзор матча "Барселона" - "Бока Хуниорс"

Из других новостей стоит отметить следующие:

Зидан может вернуться к тренерской работе и возглавить "Манчестер Юнайтед".

"Реал" ведет переговоры по трансферам Эриксена и Родриго, а также пытается удержать Модрича.

Роналду попросил "Ювентус" купить у "Реала" Крооса.

"Барселона" продолжает работу по трансферу Рабьо, которым также заинтересовал "Ювентус".

"Манчестер Сити" из-за травмы потерял Де Брюйне.

ЦСКА арендовал хорвата Влашича.

В ближайшее время "Милан" объявит о переходах Лаксальта и Кастильехо.

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