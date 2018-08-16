Главные новости дня: 15 августа

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Главные новости дня: 15 августа

Главным событием 15-го августа стал матч за Суперкубок УЕФА, в котором "Атлетико" в дополнительное время обыграл "Реал".

Отчет о матче "Реал" - "Атлетико"

Видеообзор матча "Реал" - "Атлетико"

Также трофей выиграла и "Барселона", которая в поединке за Кубок Гампера разгромила "Бока Хуниорс".

Отчет о матче "Барселона" - "Бока Хуниорс"

Видеообзор матча "Барселона" - "Бока Хуниорс"

Из других новостей стоит отметить следующие:

Зидан может вернуться к тренерской работе и возглавить "Манчестер Юнайтед".

"Реал" ведет переговоры по трансферам Эриксена и Родриго, а также пытается удержать Модрича.

Роналду попросил "Ювентус" купить у "Реала" Крооса.

"Барселона" продолжает работу по трансферу Рабьо, которым также заинтересовал "Ювентус".

"Манчестер Сити" из-за травмы потерял Де Брюйне.

ЦСКА арендовал хорвата Влашича.

В ближайшее время "Милан" объявит о переходах Лаксальта и Кастильехо.

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2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
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11 Реал Сосьедад 38 49
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13 Эспаньол 38 49
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15 Леванте 38 46
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