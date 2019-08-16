Главные новости дня: 15 августа

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Главные новости дня: 15 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 15 августа.

"Спартак" обыграл "Тун" и вышел в плей-офф раунд Лиги Европы. Стали известны все пары плей-офф раунда Лиги Европы.

19 футболистов "Барселоны" отправились в Бильбао на матч 1-го тура чемпионата Испании с местным "Атлетиком".

ПСЖ назвал "Барселоне" требования по трансферу Неймара.

Киевское "Динамо" объявило о назначении нового главного тренера.

Форвард ПСЖ Неймар может вновь пропустить длительный срок из-за травмы.

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба по-прежнему надеется сменить клуб.

Названы самый прибыльный и самые убыточные клубы в Российской Премьер-Лиге.

"Зенит" хочет купить защитника "Витесса" Вячеслава Караваева.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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"Зенит" может купить воспитанника ЦСКА

"Зенит" может купить воспитанника ЦСКА

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Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 1 3
2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 3
3 Ливерпуль Ливерпуль 1 3
4 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 1 3
5 Бернли Бернли 1 3
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 1 3
7 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 1 3
8 Борнмут Борнмут 1 1
9 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1 1
10 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1 1
11 Эвертон Эвертон 1 1
12 Лестер Сити Лестер Сити 1 1
13 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1 1
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 1 0
15 Астон Вилла Астон Вилла 1 0
16 Норвич Сити Норвич Сити 1 0
17 Саутгемптон Саутгемптон 1 0
18 Уотфорд Уотфорд 1 0
19 Челси Челси 1 0
20 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 1 0
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