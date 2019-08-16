Главные новости дня: 15 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 15 августа.

"Спартак" обыграл "Тун" и вышел в плей-офф раунд Лиги Европы. Стали известны все пары плей-офф раунда Лиги Европы.

19 футболистов "Барселоны" отправились в Бильбао на матч 1-го тура чемпионата Испании с местным "Атлетиком".

ПСЖ назвал "Барселоне" требования по трансферу Неймара.

Киевское "Динамо" объявило о назначении нового главного тренера.

Форвард ПСЖ Неймар может вновь пропустить длительный срок из-за травмы.

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба по-прежнему надеется сменить клуб.

Названы самый прибыльный и самые убыточные клубы в Российской Премьер-Лиге.

"Зенит" хочет купить защитника "Витесса" Вячеслава Караваева.

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