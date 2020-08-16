Главные новости дня: 15 августа
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 15 августа.
"Лион" сенсационно выбил "Манчестер Сити" из Лиги Чемпионов.
"Зенит" на выезде обыграл "Ростов" и возглавил РПЛ.
Гол Миранчука принес "Локомотиву" минимальную победу над "Краснодаром".
ЦСКА обыграл "Тамбов" в матче РПЛ.
АПЛ назвала лучшего тренера прошлого сезона.
ЦСКА согласовал условия контракта с бразильским защитником.
Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу отказался уходить в отставку.
Лионель Месси снова задумался об уходе из "Барселоны".
Форвард ЦСКА отказался играть за сборную Белоруссии из-за Лукашенко.
"Барселона" сделала предложение Маурисио Почеттино.
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Лента новостей
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Главные новости дня: 15 августа
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2
Команды Гвардиолы не доходят до финала Лиги Чемпионов с 2011 года
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Впервые с момента создания Лиги Чемпионов клубы из Испании, Англии или Италии не вышли в полуфинал
-
Определились полуфинальные пары Лиги Чемпионов
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1
Как минимум 15 болельщиков ЦСКА задержали за кричалки "Жыве Беларусь"
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2
"Лион" сенсационно выбил "Манчестер Сити" из Лиги Чемпионов
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"Сельта" купила молодого хавбека "Реала"
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Малком: "С друзьями из "Барселоны" не общался. Сейчас не лучшее время"
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Арбитр Федотов прокомментировал пенальти "Зенита" в ворота "Ростова"
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Черчесов и Нурмагомедов присутствовали на матче "Локомотив" - "Краснодар"
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Карпин прокомментировал поражение от "Зенита"
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Гончаренко высказался о событиях в Беларуси
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Головин помог "Монако" обыграть АЗ в товарищеском матче
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"Зенит" на выезде обыграл "Ростов" и возглавил РПЛ
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Полиция задержала болельщика "Локомотива" с флагом в поддержку белорусов
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Гончаренко прокомментировал очередную травму Дзагоева
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"Спартак" сделал предложение по хавбеку "Гента"
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Гол Миранчука принес "Локомотиву" минимальную победу над "Краснодаром"
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"Арсенал" проводит расследование трансфера Пепе
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Хавбек "Спартака" Тиль имеет предложение от голландского клуба
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18