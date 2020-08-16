Главные новости дня: 15 августа

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Главные новости дня: 15 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 15 августа.

"Лион" сенсационно выбил "Манчестер Сити" из Лиги Чемпионов.

"Зенит" на выезде обыграл "Ростов" и возглавил РПЛ.

Гол Миранчука принес "Локомотиву" минимальную победу над "Краснодаром".

ЦСКА обыграл "Тамбов" в матче РПЛ.

АПЛ назвала лучшего тренера прошлого сезона.

ЦСКА согласовал условия контракта с бразильским защитником.

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу отказался уходить в отставку.

Лионель Месси снова задумался об уходе из "Барселоны".

Форвард ЦСКА отказался играть за сборную Белоруссии из-за Лукашенко.

"Барселона" сделала предложение Маурисио Почеттино.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Лион" сенсационно выбил "Манчестер Сити" из Лиги Чемпионов

"Лион" сенсационно выбил "Манчестер Сити" из Лиги Чемпионов

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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