Главные новости дня: 15 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 15 августа.

"Лион" сенсационно выбил "Манчестер Сити" из Лиги Чемпионов.

"Зенит" на выезде обыграл "Ростов" и возглавил РПЛ.

Гол Миранчука принес "Локомотиву" минимальную победу над "Краснодаром".

ЦСКА обыграл "Тамбов" в матче РПЛ.

АПЛ назвала лучшего тренера прошлого сезона.

ЦСКА согласовал условия контракта с бразильским защитником.

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу отказался уходить в отставку.

Лионель Месси снова задумался об уходе из "Барселоны".

Форвард ЦСКА отказался играть за сборную Белоруссии из-за Лукашенко.

"Барселона" сделала предложение Маурисио Почеттино.

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