Главные новости дня: 15 августа

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Главные новости дня: 15 августаФото: сайт РПЛ

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 15 августа.

"Локомотив" не сумел обыграть "Зенит" играя в большинстве.

"Краснодар" обыграл "Арсенал", "Рубин" сыграл вничью с "Крыльями Советов".

"Манчестер Сити" уступил "Тоттенхэму" в 1-м туре АПЛ.

"Барселона" в первом матче без Месси обыграла "Реал Сосьедад".

"Анжер" разгромил "Лион" в матче второго тура Лиги 1.

Герд Мюллер скончался в возрасте 75 лет.

Диего Коста - игрок "Атлетико Минейро".

"Реал Мадрид" готов начать переговоры с ПСЖ по Килиану Мбаппе.

Криштиану Роналду не исключает уход из "Ювентуса" этим летом.

Отношения между Килианом Мбаппе и ПСЖ окончательно разрушены.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Барселона" в первом матче без Месси обыграла "Реал Сосьедад"

"Барселона" в первом матче без Месси обыграла "Реал Сосьедад"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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