Главные новости дня: 15 августа
Фото: сайт РПЛ
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 15 августа.
"Локомотив" не сумел обыграть "Зенит" играя в большинстве.
"Краснодар" обыграл "Арсенал", "Рубин" сыграл вничью с "Крыльями Советов".
"Манчестер Сити" уступил "Тоттенхэму" в 1-м туре АПЛ.
"Барселона" в первом матче без Месси обыграла "Реал Сосьедад".
"Анжер" разгромил "Лион" в матче второго тура Лиги 1.
Герд Мюллер скончался в возрасте 75 лет.
Диего Коста - игрок "Атлетико Минейро".
"Реал Мадрид" готов начать переговоры с ПСЖ по Килиану Мбаппе.
Криштиану Роналду не исключает уход из "Ювентуса" этим летом.
Отношения между Килианом Мбаппе и ПСЖ окончательно разрушены.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18