Главные новости дня: 15 августа

Фото: сайт РПЛ

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 15 августа.

"Локомотив" не сумел обыграть "Зенит" играя в большинстве.

"Краснодар" обыграл "Арсенал", "Рубин" сыграл вничью с "Крыльями Советов".

"Манчестер Сити" уступил "Тоттенхэму" в 1-м туре АПЛ.

"Барселона" в первом матче без Месси обыграла "Реал Сосьедад".

"Анжер" разгромил "Лион" в матче второго тура Лиги 1.

Герд Мюллер скончался в возрасте 75 лет.

Диего Коста - игрок "Атлетико Минейро".

"Реал Мадрид" готов начать переговоры с ПСЖ по Килиану Мбаппе.

Криштиану Роналду не исключает уход из "Ювентуса" этим летом.

Отношения между Килианом Мбаппе и ПСЖ окончательно разрушены.

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