Главные новости дня: 15 декабря
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 15 декабря.
В центральном матче чемпионата Испании "Реал" на последних секундах спас матч с "Валенсией".
В итальянской Серии А "Ювентус" оказался сильнее "Удинезе" благодаря дублю Криштиану Роналду. "Интер" не сумел вновь обойти туринцев, потеряв очки с "Фиорентиной".
В английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" в гостях разгромил "Арсенал". "Тоттенхэм" в тяжелейшем матче одержал победу над "Вулверхэмптоном". "Манчестер Юнайтед" потерял очки в поединке с "Эвертоном".
В Лиге 1 ПСЖ камня на камне не оставил от "Сент-Этьена".
Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов побывал в расположении "Краснодара", посетив стадион и академию клуба.
Златан Ибрагимович получил очередное предложение из Италии. В этот раз из Серии С.
"Барселона" летом намерена вернуть Хосепа Гвардиолу, который возглавляет "Манчестер Сити".
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Гол Бензема на 95-й минуте спас "Реал" от поражения в матче с "Валенсией"
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"Интер" не смог победить "Фиорентину", но вернулся на первое место в Серии А
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Матч чемпионата Испании прервали из-за оскорблений в адрес украинского футболиста
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"Манчестер Сити" на выезде разгромил "Арсенал"
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"Реал Сосьедад" опубликовал фото эпизода с Пике с другого ракурса
Лента новостей
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Главные новости дня: 15 декабря
-
ПСЖ разгромил "Сент-Этьен" благодаря дублю Мбаппе
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4
Гол Бензема на 95-й минуте спас "Реал" от поражения в матче с "Валенсией"
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1
"Интер" не смог победить "Фиорентину", но вернулся на первое место в Серии А
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1
Уткин прокомментирует матч "Барселона" - "Реал"
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Матч чемпионата Испании прервали из-за оскорблений в адрес украинского футболиста
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Бывший хавбек "Зенита" Паредес забил свой первый гол за ПСЖ
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Гвардиола высказался о возможном уходе Артеты в "Арсенал"
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Де Брюйне прокомментировал свою выдающуюся игру в матче с "Арсеналом"
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Клуб Бекхэма предложил крупную сумму за форварда "Зенита"
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Депай может пропустить остаток сезона
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1
Де Хеа намекнул, что на нем фолили в момент гола "Эвертона"
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Гол Мунира не спас "Севилью" от поражения домашнем матче с "Вильярреалом"
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"Рома" обыграла СПАЛ. Мхитарян забил гол
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1
Болельщики "Лиона" посвятили баннер защитнику Марсело: "Пальцы оставь для своей жены"
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1
"Манчестер Сити" на выезде разгромил "Арсенал"
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Игуаин рассказал, почему решил вернуться в "Ювентус"
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"Ренн" минимально обыграл "Лион" в матче Лиги 1
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"Аякс" минимально проиграл АЗ
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"Реал Сосьедад" опубликовал фото эпизода с Пике с другого ракурса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|17
|49
|2
|Лестер Сити
|17
|39
|3
|Манчестер Сити
|17
|35
|4
|Челси
|17
|29
|5
|Тоттенхэм
|17
|26
|6
|Манчестер Юнайтед
|17
|25
|7
|Шеффилд Юнайтед
|17
|25
|8
|Вулверхэмптон
|17
|24
|9
|Арсенал Лондон
|17
|22
|10
|Кристал Пэлас
|16
|22
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|17
|22
|12
|Бернли
|17
|21
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|16
|19
|14
|Борнмут
|17
|19
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|19
|16
|Эвертон
|17
|18
|17
|Астон Вилла
|17
|15
|18
|Саутгемптон
|17
|15
|19
|Норвич Сити
|17
|12
|20
|Уотфорд
|17
|9