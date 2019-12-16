Главные новости дня: 15 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 15 декабря.

В центральном матче чемпионата Испании "Реал" на последних секундах спас матч с "Валенсией".

В итальянской Серии А "Ювентус" оказался сильнее "Удинезе" благодаря дублю Криштиану Роналду. "Интер" не сумел вновь обойти туринцев, потеряв очки с "Фиорентиной".

В английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" в гостях разгромил "Арсенал". "Тоттенхэм" в тяжелейшем матче одержал победу над "Вулверхэмптоном". "Манчестер Юнайтед" потерял очки в поединке с "Эвертоном".

В Лиге 1 ПСЖ камня на камне не оставил от "Сент-Этьена".

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов побывал в расположении "Краснодара", посетив стадион и академию клуба.

Златан Ибрагимович получил очередное предложение из Италии. В этот раз из Серии С.

"Барселона" летом намерена вернуть Хосепа Гвардиолу, который возглавляет "Манчестер Сити".

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