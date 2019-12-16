Главные новости дня: 15 декабря

Теги реал мадридювентусманчестер ситиарсенал лондон

Главные новости дня: 15 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 15 декабря.

В центральном матче чемпионата Испании "Реал" на последних секундах спас матч с "Валенсией".

В итальянской Серии А "Ювентус" оказался сильнее "Удинезе" благодаря дублю Криштиану Роналду. "Интер" не сумел вновь обойти туринцев, потеряв очки с "Фиорентиной".

В английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" в гостях разгромил "Арсенал". "Тоттенхэм" в тяжелейшем матче одержал победу над "Вулверхэмптоном". "Манчестер Юнайтед" потерял очки в поединке с "Эвертоном".

В Лиге 1 ПСЖ камня на камне не оставил от "Сент-Этьена".

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов побывал в расположении "Краснодара", посетив стадион и академию клуба.

Златан Ибрагимович получил очередное предложение из Италии. В этот раз из Серии С.

"Барселона" летом намерена вернуть Хосепа Гвардиолу, который возглавляет "Манчестер Сити".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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ПСЖ разгромил "Сент-Этьен" благодаря дублю Мбаппе

ПСЖ разгромил "Сент-Этьен" благодаря дублю Мбаппе

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 17 49
2 Лестер Сити Лестер Сити 17 39
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 17 35
4 Челси Челси 17 29
5 Тоттенхэм Тоттенхэм 17 26
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 17 25
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 17 25
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 17 24
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 17 22
10 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 16 22
11 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 17 22
12 Бернли Бернли 17 21
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 16 19
14 Борнмут Борнмут 17 19
15 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 17 19
16 Эвертон Эвертон 17 18
17 Астон Вилла Астон Вилла 17 15
18 Саутгемптон Саутгемптон 17 15
19 Норвич Сити Норвич Сити 17 12
20 Уотфорд Уотфорд 17 9
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