Главные новости дня: 15 декабря

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Главные новости дня: 15 декабряSoccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 15 декабря.

Пять футболистов близки к уходу из "Интера".

Кокорин пропустит матч с "Зенитом".

Капитан сборной Узбекистана отреагировал на слова Юрана о возрасте Урунова.

Глушаков назвал главную причину хороших результатов "Спартака" в этом сезоне.

"Тоттенхэм" близок к продлению контракта с одним из лидеров команды.

Сотрудников магазинов ПСЖ предупредили о предстоящем трансфере Месси.

"Милан" и "Интер" поборются за капитана "Аталанты".

Экс-форварда "Спартака" Промеса выпустили на свободу.

Кандидат в президенты "Барселоны" считает неподъемной зарплату Месси

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Экс-форварда "Спартака" Промеса выпустили на свободу

Экс-форварда "Спартака" Промеса выпустили на свободу

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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