Главные новости дня: 15 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 15 декабря.

Пять футболистов близки к уходу из "Интера".

Кокорин пропустит матч с "Зенитом".

Капитан сборной Узбекистана отреагировал на слова Юрана о возрасте Урунова.

Глушаков назвал главную причину хороших результатов "Спартака" в этом сезоне.



"Тоттенхэм" близок к продлению контракта с одним из лидеров команды.



Сотрудников магазинов ПСЖ предупредили о предстоящем трансфере Месси.



"Милан" и "Интер" поборются за капитана "Аталанты".

Экс-форварда "Спартака" Промеса выпустили на свободу.



Кандидат в президенты "Барселоны" считает неподъемной зарплату Месси