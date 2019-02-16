Главные новости дня: 15 февраля

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 15 февраля.

В этот день определился первый четвертьфиналист Кубка Англии - им стал "Уотфорд", минимально обыгравший КПР.

Тем временем, в итальянской Серии А "Ювентус" разгромил "Фрозиноне". Кстати, Криштиану Роналду опять забил.

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "ЮВЕНТУС" - "ФРОЗИНОНЕ"

В испанской Примере в пятничный вечер сразились "Эйбар" и "Хетафе", только вот сильнейшего выявить они не сумели.

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "ЭЙБАР" - "ХЕТАФЕ"

В немецкой Бунлеслиге не без труда набрала три очка "Бавария". Отставание от "Боруссии" всё меньше.

А в чемпионате Франции 15 февраля состоялись даже два матча. Домашние победы одержали "Ним" и "Лион" над "Дижоном" и "Генгамом" соответственно.

"Барселона" объявила о продлении контракта с главным тренером команды Эрнесто Вальверде.

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов угодил в очередной скандал. Его задержали в аэропорту Шереметьево за провоз незадекларированных вещей и оштрафовали на кругленькую сумму. При этом в московском клубе появившуюся информацию отрицают.

В то же время "железнодорожники" совершили первый зимний трансфер - к команде присоединился грузин Хвича Кварацхелия.

"Интер" решил расстаться с лидером атаки Мауро Икарди. Сам аргентинец уже якобы договорился с "Ювентусом".

Ну а напоследок расскажем вам о том, кто был признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов и Лиге Европы. Это Ян Вертонген и Хосе Кальехон соответственно. Также не пропустите символическую сборную тура в Лиге Европы.

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