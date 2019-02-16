Главные новости дня: 15 февраля
Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 15 февраля.
В этот день определился первый четвертьфиналист Кубка Англии - им стал "Уотфорд", минимально обыгравший КПР.
Тем временем, в итальянской Серии А "Ювентус" разгромил "Фрозиноне". Кстати, Криштиану Роналду опять забил.
ВИДЕООБЗОР МАТЧА "ЮВЕНТУС" - "ФРОЗИНОНЕ"
В испанской Примере в пятничный вечер сразились "Эйбар" и "Хетафе", только вот сильнейшего выявить они не сумели.
ВИДЕООБЗОР МАТЧА "ЭЙБАР" - "ХЕТАФЕ"
В немецкой Бунлеслиге не без труда набрала три очка "Бавария". Отставание от "Боруссии" всё меньше.
А в чемпионате Франции 15 февраля состоялись даже два матча. Домашние победы одержали "Ним" и "Лион" над "Дижоном" и "Генгамом" соответственно.
"Барселона" объявила о продлении контракта с главным тренером команды Эрнесто Вальверде.
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов угодил в очередной скандал. Его задержали в аэропорту Шереметьево за провоз незадекларированных вещей и оштрафовали на кругленькую сумму. При этом в московском клубе появившуюся информацию отрицают.
В то же время "железнодорожники" совершили первый зимний трансфер - к команде присоединился грузин Хвича Кварацхелия.
"Интер" решил расстаться с лидером атаки Мауро Икарди. Сам аргентинец уже якобы договорился с "Ювентусом".
Ну а напоследок расскажем вам о том, кто был признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов и Лиге Европы. Это Ян Вертонген и Хосе Кальехон соответственно. Также не пропустите символическую сборную тура в Лиге Европы.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|65
|2
|Ливерпуль
|26
|65
|3
|Тоттенхэм
|26
|60
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|51
|5
|Арсенал Лондон
|26
|50
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Вулверхэмптон
|26
|39
|8
|Уотфорд
|26
|37
|9
|Эвертон
|27
|33
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|33
|11
|Борнмут
|26
|33
|12
|Лестер Сити
|26
|32
|13
|Кристал Пэлас
|26
|27
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|15
|Бернли
|26
|27
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|25
|17
|Кардифф Сити
|26
|25
|18
|Саутгемптон
|26
|24
|19
|Фулхэм
|26
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|26
|11