Главные новости дня: 15 февраля

Теги барселонахетафеалександр кокоринманчестер ситиреал мадрид

Главные новости дня: 15 февраля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 15 февраля.

"Барселона" обыграла "Хетафе" в матче 24-го тура Ла Лиги.

Гол Мане помог "Ливерпулю" обыграть "Норвич". 

Юрген Клопп высказался о санкциях в отношении "Манчестер Сити".

ПСЖ спасся от поражения в матче с "Амьеном". Команды забили восемь голов на двоих.

Кокорин вновь был сфотографирован в экипировке "Сочи".

"Ливерпуль" с декабря не пропускает в первых таймах в АПЛ. 

Гвардиола обеспокоен, что игроки захотят покинуть "Манчестер Сити" из-за исключения из ЛЧ.

ЦСКА одержал вторую победу за день, обыграв шведский "Сириус"

"Лейпциг" разгромил "Вердер" и возглавил турнирную таблицу Бундеслиги.

Sportwetten24: Тедеско - главный кандидат на пост главного тренера "Герты".

ЦСКА отказался от подписания Караева из-за проблем с весом.

"Челси" может летом заменить Лэмпарда на Симеоне.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Ливерпуль" гарантировал участие в новом сезоне ЛЧ за 7 месяцев до старта

"Ливерпуль" гарантировал участие в новом сезоне ЛЧ за 7 месяцев до старта

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 22 45
2 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 21 43
3 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 22 42
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 22 40
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 20 39
6 Шальке Шальке 21 35
7 Фрайбург Фрайбург 22 33
8 Хоффенхайм Хоффенхайм 22 33
9 Вольфсбург Вольфсбург 22 31
10 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 22 28
11 Аугсбург Аугсбург 22 27
12 Унион Берлин Унион Берлин 22 26
13 Герта Герта 22 26
14 Кельн Кельн 20 23
15 Майнц 05 Майнц 05 21 21
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 21 17
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 22 17
18 Падерборн Падерборн 22 16
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