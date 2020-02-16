Главные новости дня: 15 февраля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 15 февраля.
"Барселона" обыграла "Хетафе" в матче 24-го тура Ла Лиги.
Гол Мане помог "Ливерпулю" обыграть "Норвич".
Юрген Клопп высказался о санкциях в отношении "Манчестер Сити".
ПСЖ спасся от поражения в матче с "Амьеном". Команды забили восемь голов на двоих.
Кокорин вновь был сфотографирован в экипировке "Сочи".
"Ливерпуль" с декабря не пропускает в первых таймах в АПЛ.
Гвардиола обеспокоен, что игроки захотят покинуть "Манчестер Сити" из-за исключения из ЛЧ.
ЦСКА одержал вторую победу за день, обыграв шведский "Сириус"
"Лейпциг" разгромил "Вердер" и возглавил турнирную таблицу Бундеслиги.
Sportwetten24: Тедеско - главный кандидат на пост главного тренера "Герты".
ЦСКА отказался от подписания Караева из-за проблем с весом.
"Челси" может летом заменить Лэмпарда на Симеоне.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
главное
-
Юрген Клопп высказался о санкциях в отношении "Манчестер Сити"
-
Гол Мане помог "Ливерпулю" обыграть "Норвич"
-
ПСЖ спасся от поражения в матче с "Амьеном". Команды забили восемь голов на двоих
-
Гвардиола обеспокоен, что игроки захотят покинуть "Манчестер Сити" из-за исключения из ЛЧ
-
"Барселона" обыграла "Хетафе" в матче 24-го тура Ла Лиги
Лента новостей
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Главные новости дня: 15 февраля
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"Гранада" в домашнем матче Ла Лиги обыграла "Вальядолид"
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"Аталанта" обыграла "Рому" в домашнем матче Серии А
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"Бордо" и "Дижон" не выявили победителя, "Ним" был сильнее "Анже" и другие итоги матчей 25-го тура Лиги 1
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Кокорин вновь был сфотографирован в экипировке "Сочи"
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Азар вошел в заявку "Реала" на матч с "Сельтой"
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"Ливерпуль" гарантировал участие в новом сезоне ЛЧ за 7 месяцев до старта
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Юрген Клопп высказался о санкциях в отношении "Манчестер Сити"
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Роналду пропустит матч с "Брешией"
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"Вильярреал" в домашнем матче обыграл "Леванте"
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"Боруссия" из Менхегладбаха разгромила "Фортуну"
-
Гол Мане помог "Ливерпулю" обыграть "Норвич"
-
"Ливерпуль" с декабря не пропускает в первых таймах в АПЛ
-
"Болонья" на своем поле уступила с крупным счетом "Дженоа"
-
ПСЖ спасся от поражения в матче с "Амьеном". Команды забили восемь голов на двоих
-
Сетьен подвел итоги матча "Барселоны" с "Хетафе"
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"Чертаново" проиграло "Крыльям Советов" в матче Кубка Олимп ФНЛ
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Гвардиола обеспокоен, что игроки захотят покинуть "Манчестер Сити" из-за исключения из ЛЧ
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Брат Погба проходит просмотр в "Риге" Кононова
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"Ростов" сыграл вничью с АИКом в товарищеском матче
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|22
|45
|2
|Бавария Мюнхен
|21
|43
|3
|Боруссия Дортмунд
|22
|42
|4
|Байер Леверкузен
|22
|40
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|20
|39
|6
|Шальке
|21
|35
|7
|Фрайбург
|22
|33
|8
|Хоффенхайм
|22
|33
|9
|Вольфсбург
|22
|31
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|22
|28
|11
|Аугсбург
|22
|27
|12
|Унион Берлин
|22
|26
|13
|Герта
|22
|26
|14
|Кельн
|20
|23
|15
|Майнц 05
|21
|21
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|21
|17
|17
|Вердер Бремен
|22
|17
|18
|Падерборн
|22
|16