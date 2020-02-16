Главные новости дня: 15 февраля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 15 февраля.

"Барселона" обыграла "Хетафе" в матче 24-го тура Ла Лиги.

Гол Мане помог "Ливерпулю" обыграть "Норвич".

Юрген Клопп высказался о санкциях в отношении "Манчестер Сити".

ПСЖ спасся от поражения в матче с "Амьеном". Команды забили восемь голов на двоих.

Кокорин вновь был сфотографирован в экипировке "Сочи".

"Ливерпуль" с декабря не пропускает в первых таймах в АПЛ.

Гвардиола обеспокоен, что игроки захотят покинуть "Манчестер Сити" из-за исключения из ЛЧ.

ЦСКА одержал вторую победу за день, обыграв шведский "Сириус"

"Лейпциг" разгромил "Вердер" и возглавил турнирную таблицу Бундеслиги.

Sportwetten24: Тедеско - главный кандидат на пост главного тренера "Герты".

ЦСКА отказался от подписания Караева из-за проблем с весом.

"Челси" может летом заменить Лэмпарда на Симеоне.

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