Главные новости дня: 15 февраля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 15 февраля.

"Арсенал" готовит новый контракт для Давида Луиза.

ПСЖ придется расстаться с Мбаппе, чтобы подписать Месси.

8 игроков "Реала" рискуют пропустить первый матч 1/8 финала ЛЧ с "Аталантой".

"Тоттенхэм" не собирается увольнять Моуринью.

ЦСКА объявил о переходе Рондона и представил Бохинена.

Роналду сделал себе королевский подарок на день рождения (фото).

Хаким Зиеш намерен покинуть "Челси".

Стали известны подробности травмы защитника "Краснодара" Рамиреса.

Ведущий El Chiringuito: "Рамос уходит из "Реала"".

"Локомотив" претендует на Хамшика.

Суарес, по условиям контракта, может уйти из "Атлетико" летом.

Фанаты "Барселоны" яростно встретили президента ПСЖ (видео).

Неймар звонил Месси и описывал ему преимущества Парижа.

Все результаты 21-го тура Бундеслиги, 22 тура Серии А, 23-го тура Ла Лиги и 24-го тура АПЛ.