Главные новости дня: 15 февраля

Теги килиан мбаппелионель мессихаким зиешсерхио рамосмарек хамшиккриштиану роналдулуис суарес

Главные новости дня: 15 февраляSoccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 15 февраля.

"Арсенал" готовит новый контракт для Давида Луиза.

ПСЖ придется расстаться с Мбаппе, чтобы подписать Месси.

8 игроков "Реала" рискуют пропустить первый матч 1/8 финала ЛЧ с "Аталантой".

"Тоттенхэм" не собирается увольнять Моуринью.

ЦСКА объявил о переходе Рондона и представил Бохинена.

Роналду сделал себе королевский подарок на день рождения (фото).

Хаким Зиеш намерен покинуть "Челси".

Стали известны подробности травмы защитника "Краснодара" Рамиреса.

Ведущий El Chiringuito: "Рамос уходит из "Реала"".

"Локомотив" претендует на Хамшика.

Суарес, по условиям контракта, может уйти из "Атлетико" летом.

Фанаты "Барселоны" яростно встретили президента ПСЖ (видео).

Неймар звонил Месси и описывал ему преимущества Парижа.

Все результаты 21-го тура Бундеслиги, 22 тура Серии А, 23-го тура Ла Лиги и 24-го тура АПЛ.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Наполи" не дал разогнаться "Ювентусу", "Милан" сгорел в Специи, "Интер" вышел на первое место. Все результаты 22-го тура Серии А

"Наполи" не дал разогнаться "Ювентусу", "Милан" сгорел в Специи, "Интер" вышел на первое место. Все результаты 22-го тура Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов