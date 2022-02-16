Главные новости дня: 15 февраля

Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 15 февраля.

Состоялись два первых матча 1/8 финала Лиги чемпионов. ПСЖ обыграл "Реал", "Манчестер Сити" разгромил "Спортинг".

В матче чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" обыграл "Брайтон", а Криштиану Роналду прервал безголевую серию.

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси повторил антирекорд Лиги чемпионов.

Защитник "Барселоны" Жерар Пике посоветовал президенту клуба Жоану Лапорте не продлевать контракт с Лионелем Месси.

Расписание матчей 1/16 финала Лиги Конференций.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил о некоторых трансферных планах "Барселоны" на летнее окно.

"Бенфике" грозит понижение в классе из-за возможного подкупа арбитра.

Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне стал рекордсменом чемпионата Испании.

"Реал" обратил внимание на основного защитника "Интера".

Андрес Иньеста высказался о своей готовности к возвращению в "Барселону".

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