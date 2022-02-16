Главные новости дня: 15 февраля

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Главные новости дня: 15 февраля

Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 15 февраля.

Состоялись два первых матча 1/8 финала Лиги чемпионов. ПСЖ обыграл "Реал", "Манчестер Сити" разгромил "Спортинг".

В матче чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" обыграл "Брайтон", а Криштиану Роналду прервал безголевую серию.

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси повторил антирекорд Лиги чемпионов.

Защитник "Барселоны" Жерар Пике посоветовал президенту клуба Жоану Лапорте не продлевать контракт с Лионелем Месси.

Расписание матчей 1/16 финала Лиги Конференций.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил о некоторых трансферных планах "Барселоны" на летнее окно.

"Бенфике" грозит понижение в классе из-за возможного подкупа арбитра.

Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне стал рекордсменом чемпионата Испании.

"Реал" обратил внимание на основного защитника "Интера".

Андрес Иньеста высказался о своей готовности к возвращению в "Барселону".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Роналду принес победу "Манчестер Юнайтед" над "Брайтоном"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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