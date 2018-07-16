Главные новости дня: 15 июля

В воскресенье, 15-го июля, в России завершился Чемпионата Мира 2018-го года. В финальном матче турнира сборная Франции нанесла на два результативных удара больше национальной команды Хорватии, став, таким образом, двукратным чемпионом планеты.

Отчёт о матче Франция - Хорватия

Видеообзор матча Франция - Хорватия

ФИФА назвала лучшего игрока матча Франция - Хорватия

Прогнозируемо победа на мундиале принесла много радости всей Франции. Так:

На Триумфальной Арке появились вторая звезда и весь состав сборной Франции на ЧМ

Игроки сборной Франции насладились победой на Чемпионате Мира в раздевалке "Лужников"

Игроки сборной Франции сорвали послематчевую пресс-конференцию Дешама

Погба сорвал интервью с Гризманном

Президент Франции присоединился к празднованиям своей сборной в раздевалке "Лужников"

Французы отпраздновали свою победу прямо на "Лужниках" (фото)

Французы порадовались победе своей сборной вблизи Эйфелевой башни

По итогам турнира ФИФА уже назвала победителей в следующих номинациях:

"Честная игра"

Лучший молодой игрок ЧМ

Лучший вратарь ЧМ

Лучший бомбардир ЧМ

Лучший игрок ЧМ

Из других событий финального матча ЧМ отметим:

Мбаппе повторил достижение Пеле

Марио Манджукич стал пятым игроком, кому удавалось забить в финалах ЧМ и ЛЧ

Дешам стал третьим тренером, выигравшим ЧМ вслед за своей победой на турнире в качестве игрока

А авторитетный ресурс Bleacher Report Football уже представил свою версию символической сборной турнира.

Вместе с завершением ЧМ подошел к концу и наш турнир прогнозов, победителем которого стал BBM. | soccernews.ru