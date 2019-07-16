Главные новости дня: 15 июля

Теги локомотив москварубиникер касильясуефа

Главные новости дня: 15 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 15 июля.

В заключительном матче 1-го тура РПЛ "Локомотив" сыграл вничью с "Рубином".

Первый тур РПЛ собрал рекордное количество болельщиков.

УЕФА получил рекордное количество заявок на билеты на Евро-2020.

"Ахмат" назвал сроки восстановления Дениса Глушакова.

Икер Касильяс вошёл в тренерский штаб "Порту".

Воспитанник "Атлетико" Оливер Торрес перешел в "Севилью".

"Барселона" объявила о пятом летнем трансфере.

Калиду Кулибали пропустит финал Кубка Африки.

"Реал" снова отдаст Андрея Лунина в аренду.

ПСЖ может принять решение по Неймару.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Первый тур РПЛ собрал рекордное количество болельщиков

Первый тур РПЛ собрал рекордное количество болельщиков

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
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