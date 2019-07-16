Главные новости дня: 15 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 15 июля.

В заключительном матче 1-го тура РПЛ "Локомотив" сыграл вничью с "Рубином".

Первый тур РПЛ собрал рекордное количество болельщиков.

УЕФА получил рекордное количество заявок на билеты на Евро-2020.

"Ахмат" назвал сроки восстановления Дениса Глушакова.

Икер Касильяс вошёл в тренерский штаб "Порту".

Воспитанник "Атлетико" Оливер Торрес перешел в "Севилью".

"Барселона" объявила о пятом летнем трансфере.

Калиду Кулибали пропустит финал Кубка Африки.

"Реал" снова отдаст Андрея Лунина в аренду.

ПСЖ может принять решение по Неймару.

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