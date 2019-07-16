Главные новости дня: 15 июля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 15 июля.
В заключительном матче 1-го тура РПЛ "Локомотив" сыграл вничью с "Рубином".
Первый тур РПЛ собрал рекордное количество болельщиков.
УЕФА получил рекордное количество заявок на билеты на Евро-2020.
"Ахмат" назвал сроки восстановления Дениса Глушакова.
Икер Касильяс вошёл в тренерский штаб "Порту".
Воспитанник "Атлетико" Оливер Торрес перешел в "Севилью".
"Барселона" объявила о пятом летнем трансфере.
Калиду Кулибали пропустит финал Кубка Африки.
"Реал" снова отдаст Андрея Лунина в аренду.
ПСЖ может принять решение по Неймару.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Главные новости дня: 15 июля
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Семин прокомментировал ничью с "Рубином"
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16