Главные новости дня: 15 июля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 15 июля.
"Спартак" разгромил "Ахмат" в скандальном матче.
"Порту" обыграл "Спортинг" и досрочно стал чемпионом Португалии.
"Ювентус" и "Сассуоло" забили 6 голов на двоих.
Объявлен календарь матчей ЧМ-2022 в Катаре.
Названы сроки летнего трансферного окна в АПЛ.
"Зенит" определился с лишним легионером, который покинет команду.
Лионель Месси признан лучшим игроком XXI века по соотношению голов к сыгранным матчам.
Андре Шюррле покинул "Боруссию".
ПСЖ назвал "Барселоне" условие по трансферу Неймара.
"МЮ" намерен расстаться с шестью игроками команды.
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главное
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Главные новости дня: 15 июля
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"Спартак" установил личный антирекорд по набранным очкам в домашних матчах РПЛ
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18