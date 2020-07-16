Главные новости дня: 15 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 15 июля.

"Спартак" разгромил "Ахмат" в скандальном матче.

"Порту" обыграл "Спортинг" и досрочно стал чемпионом Португалии.

"Ювентус" и "Сассуоло" забили 6 голов на двоих.

Объявлен календарь матчей ЧМ-2022 в Катаре.

Названы сроки летнего трансферного окна в АПЛ.

"Зенит" определился с лишним легионером, который покинет команду.

Лионель Месси признан лучшим игроком XXI века по соотношению голов к сыгранным матчам.

Андре Шюррле покинул "Боруссию".

ПСЖ назвал "Барселоне" условие по трансферу Неймара.

"МЮ" намерен расстаться с шестью игроками команды.

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