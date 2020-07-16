Главные новости дня: 15 июля

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Главные новости дня: 15 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 15 июля.

"Спартак" разгромил "Ахмат" в скандальном матче.

"Порту" обыграл "Спортинг" и досрочно стал чемпионом Португалии.

"Ювентус" и "Сассуоло" забили 6 голов на двоих.

Объявлен календарь матчей ЧМ-2022 в Катаре.

Названы сроки летнего трансферного окна в АПЛ.

"Зенит" определился с лишним легионером, который покинет команду.

Лионель Месси признан лучшим игроком XXI века по соотношению голов к сыгранным матчам.

Андре Шюррле покинул "Боруссию".

ПСЖ назвал "Барселоне" условие по трансферу Неймара.

"МЮ" намерен расстаться с шестью игроками команды.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Порту" обыграл "Спортинг" и досрочно стал чемпионом Португалии

"Порту" обыграл "Спортинг" и досрочно стал чемпионом Португалии

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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