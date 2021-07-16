Главные новости дня: 15 июля

Теги спартак москвалокомотив москвареал мадридрафаэль варанкраснодарарьен роббен

Главные новости дня: 15 июляФото: инстаграм Варана/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 15 июля.

Варан договорился о контракте с "Манчестер Юнайтед".

"Краснодар" потратил почти миллиард рублей на молодежный футбол за прошлый сезон.

"Шахтер" представил форму на следующий сезон (видео).

Клубам Серии А запретят использовать зеленую форму

Сауль - фанату: "Они меня уже выгнали".

"Манчестер Сити" может купить Левандовского.

"Спартак" надолго теряет Селихова.

"Локомотив" показал форму на новый сезон (видео).

Роббен окончательно завершил карьеру.

"Манчестер Юнайтед" представил новую домашнюю форму.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
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4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
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11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
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20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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