Главные новости дня: 15 июля

Фото: инстаграм Варана/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 15 июля.

Варан договорился о контракте с "Манчестер Юнайтед".

"Краснодар" потратил почти миллиард рублей на молодежный футбол за прошлый сезон.

"Шахтер" представил форму на следующий сезон (видео).

Клубам Серии А запретят использовать зеленую форму.

Сауль - фанату: "Они меня уже выгнали".

"Манчестер Сити" может купить Левандовского.

"Спартак" надолго теряет Селихова.

"Локомотив" показал форму на новый сезон (видео).

Роббен окончательно завершил карьеру.

"Манчестер Юнайтед" представил новую домашнюю форму.

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