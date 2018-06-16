Главные новости дня: 15 июня

В пятницу, 15 июня, прошёл второй день Чемпионата Мира 2018 года. Календарь предусматривал три матча и открывали программу сборные Египта и Уругвая, которые играли при полупустых трибунах. В итоге подопечные Оскара Табареса одержали минимальную победу благодаря голу в самой концовке встречи.

Отчёт о матче Египет - Уругвай

Видеообзор матча Египет - Уругвай

Далее нас ожидал поединок между сборными Марокко и Ирана, который также завершился минимальной победой, в данном случае команды Карлуша Кейруша. Решающий гол, точнее автогол, был забит на 95-й минуте и это, к слову, новый рекорд мундиаля.

Отчёт о матче Марокко - Иран

Видеообзор матча Марокко - Иран

Ну а центральным матчем игрового дня была, безусловно, дуэль сборных Португалии и Испании. Шесть голов на двоих, половина из них - от Криштиану Роналду, которому покорилось несколько рекордов. К примеру, он повторил "вечное" достижение Ференца Пушкаша, стал первым игроком в истории, трижды огорчившим "Фурию Роху" в игре мундиаля, а также стал самым возрастным автором хет-трика на ЧМ. Разумеется, лидер "Реала" был признан и лучшим игроком этого матча.

Отчёт о матче Португалия - Испания

Видеообзор матча Португалия - Испания

Также стоит упомянуть и об извечном конкуренте Роналду - Лионеле Месси, который проигнорировал общение с прессой в преддверии матча со сборной Исландии.

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