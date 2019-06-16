Главные новости дня: 15 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 15 июня.

В Кубке Америки сборная Бразилии благодаря дублю Коутиньо разгромила Боливию.

Коутиньо признан лучшим игроком матча Бразилия - Боливия.

Месси возглавил рейтинг лучших игроков сезона по версии Squawka, Роналду не попал в топ-10.

Сборная Украины обыграла Корею и стала чемпионом мира среди игроков не старше 20 лет.

Украинский вратарь "Реала" Лунин стал лучшим голкипером ЧМ U20.

Состоялась жеребьевка первого раунда Кубка Германии-2019/20.

Тотти на следующей неделе покинет "Рому".

Антон Миранчук стал лучшим игроком "Локомотива" в сезоне-2018/19.

Дрогба может стать тренером "Челси".

"Интер" определился с трансферным бюджетом на лето, а Икарди готовит судебный иск против клуба.

Погба будет бойкотировать предсезонную подготовку, если "МЮ" не отпустит его в "Реал".

"Аталанта" готова купить полузащитника сборной Украины.

Суарес считает сборную Аргентины одним из фаворитов Кубка Америки-2019.

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