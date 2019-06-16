Главные новости дня: 15 июня

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Главные новости дня: 15 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 15 июня.

В Кубке Америки сборная Бразилии благодаря дублю Коутиньо разгромила Боливию

Коутиньо признан лучшим игроком матча Бразилия - Боливия.

Месси возглавил рейтинг лучших игроков сезона по версии Squawka, Роналду не попал в топ-10.

Сборная Украины обыграла Корею и стала чемпионом мира среди игроков не старше 20 лет.

Украинский вратарь "Реала" Лунин стал лучшим голкипером ЧМ U20.

Состоялась жеребьевка первого раунда Кубка Германии-2019/20.

Тотти на следующей неделе покинет "Рому".

Антон Миранчук стал лучшим игроком "Локомотива" в сезоне-2018/19.

Дрогба может стать тренером "Челси".

"Интер" определился с трансферным бюджетом на лето, а Икарди готовит судебный иск против клуба.

Погба будет бойкотировать предсезонную подготовку, если "МЮ" не отпустит его в "Реал".

"Аталанта" готова купить полузащитника сборной Украины.

Суарес считает сборную Аргентины одним из фаворитов Кубка Америки-2019.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru

 
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1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
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