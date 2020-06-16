Главные новости дня: 15 июня
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 15 июня.
Нападающий "Реала" Гарет Бэйл провел свой юбилейный матч за "Реал" и, возможно, получил травму.
Московское "Динамо" потеряло двух основных форвардов перед матчем с "Краснодаром".
Более 400 футболистов запросили финансовую компенсацию у ФИФА из-за кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса.
ПСЖ нацелился на игрока "Баварии", а также рассматривает двух левых защитников на замену Курзава.
Нападающий "Зенита" Сердар Азмун близок к переходу в "Арсенал". "Зенит" уже нашел замену форварду в Серии А.
Финал Лиги Чемпионов может пройти в Санкт-Петербурге в 2022 году.
"Манчестер Сити" проявляет интерес к защитнику "Реала" Ашрафу Хакими.
Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо намерен вернуться в "Ливерпуль".
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главное
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Хавбеком "Зенита" Кузяевым интересуются клубы из Франции, Испании и Германии
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"Зенит" нашел замену Азмуну в Серии А
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Тедеско высказался об уходе Шюррле из "Спартака"
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Тедеско прокомментировал разгромное поражение "Спартака" в матче с "Динамо"
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Агент рассказал о несостоявшемся переходе Егора Титова в "Баварию"
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Главные новости дня: 15 июня
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Филиппе Коутиньо готов на сокращение зарплаты ради возвращения в "Ливерпуль"
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"Бетис" и "Гранада" сыграли вничью, забив три гола в концовке
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ЦСКА показал, как команда готовится к матчу с "Зенитом"
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"Рига" одержала победу в первом официальном матче под руководством Кононова
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Бывшая жена Кержакова отреагировала на фото супруги Кокорина в золотом платье
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"Зенит" предложил Смольникову новый контракт с двукратным понижением зарплаты
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Три футболиста "Спартака" вернулись в Россию, приехав на велосипедах
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"Локомотив" нацелился на голкипера "Краснодара"
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ПСЖ определил две кандидатуры на позицию левого защитника
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Стало известно расписание оставшихся матчей Лиги чемпионов
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Златан Ибрагимович нарушил медицинский регламент в Швеции
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Хавбеком "Зенита" Кузяевым интересуются клубы из Франции, Испании и Германии
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"Севилья" из-за автогола упустила победу над "Леванте"
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"Зенит" нашел замену Азмуну в Серии А
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Жена Кокорина поделилась откровенным фото в золотом купальнике
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Тедеско высказался об уходе Шюррле из "Спартака"
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Тедеско прокомментировал разгромное поражение "Спартака" в матче с "Динамо"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18