Главные новости дня: 15 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 15 июня.

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл провел свой юбилейный матч за "Реал" и, возможно, получил травму.

Московское "Динамо" потеряло двух основных форвардов перед матчем с "Краснодаром".

Более 400 футболистов запросили финансовую компенсацию у ФИФА из-за кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса.

ПСЖ нацелился на игрока "Баварии", а также рассматривает двух левых защитников на замену Курзава.

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун близок к переходу в "Арсенал". "Зенит" уже нашел замену форварду в Серии А.

Финал Лиги Чемпионов может пройти в Санкт-Петербурге в 2022 году.

"Манчестер Сити" проявляет интерес к защитнику "Реала" Ашрафу Хакими.

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо намерен вернуться в "Ливерпуль".

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