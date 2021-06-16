Главные новости дня: 15 июня

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 15 июня.

Состоялись очередные матчи группового этапа Евро-2020. Франция победила Германию, а Португалия разгромила Венгрию.

Московский ЦСКА неожиданно объявил об уходе Ивицы Олича с поста главного тренера команды. После этого "армейцы" выбрали нового тренера, а Олич прокомментировал отставку.

"Зенит" проявляет интерес к главному тренеру сборной Швейцарии Владимиру Петковичу.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы. Также он стал первым в истории футболистом, который сыграл на пяти чемпионатах Европы. Кроме того, Роналду стал самым возрастным в истории футболистом, который сделал дубль в матче чемпионата Европы.

"Барселона" креативным роликом представила основную форму на следующий сезон.

Московский "Локомотив" проявляет интерес к защитнику петербургского "Зенита" и сборной России Юрию Жиркову.

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