Главные новости дня: 15 июня
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 15 июня.
Состоялись очередные матчи группового этапа Евро-2020. Франция победила Германию, а Португалия разгромила Венгрию.
Московский ЦСКА неожиданно объявил об уходе Ивицы Олича с поста главного тренера команды. После этого "армейцы" выбрали нового тренера, а Олич прокомментировал отставку.
"Зенит" проявляет интерес к главному тренеру сборной Швейцарии Владимиру Петковичу.
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы. Также он стал первым в истории футболистом, который сыграл на пяти чемпионатах Европы. Кроме того, Роналду стал самым возрастным в истории футболистом, который сделал дубль в матче чемпионата Европы.
"Барселона" креативным роликом представила основную форму на следующий сезон.
Московский "Локомотив" проявляет интерес к защитнику петербургского "Зенита" и сборной России Юрию Жиркову.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18