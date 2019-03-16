Главные новости дня: 15 марта

Сегодня, 15 марта, в мире футбола произошло немало интересных событий.

Главным событием дня стала жеребьевка четвертьфиналов Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

Кроме того, бы названы лучшие футболисты недели в Лиге Чемпионов и Лиге Европы.

А также автор лучшего гола недели в ЛЧ и символическая сборная ЛЕ.

В стартовом матче 20-го тура РПЛ "Анжи" проиграл "Крыльям Советов".

В Примере "Реал Сосьедад" разошелся миром с "Леванте" (ВИДЕООБЗОР МАТЧА).

В Италии отметим победу "Кальяри" над "Фиорентиной" (ВИДЕООБЗОР МАТЧА).

В Бундеслиге менхенгладбахская "Боруссия" сыграла вничью с "Фрайбургом".

Во Франции "Монако" Головина добыл важную победу над "Лиллем".

ФИФА опубликовала сумму чистых доходов с ЧМ-2018, который проходил в России.

Кроме того, ФИФА изменила формат клубного чемпионата мира.

Фабио Каннаваро стал новым тренером сборной Китая. А вот Пабло Мачин был уволен с поста тренера "Севильи".

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