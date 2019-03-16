Главные новости дня: 15 марта
Сегодня, 15 марта, в мире футбола произошло немало интересных событий.
Главным событием дня стала жеребьевка четвертьфиналов Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Кроме того, бы названы лучшие футболисты недели в Лиге Чемпионов и Лиге Европы.
А также автор лучшего гола недели в ЛЧ и символическая сборная ЛЕ.
В стартовом матче 20-го тура РПЛ "Анжи" проиграл "Крыльям Советов".
В Примере "Реал Сосьедад" разошелся миром с "Леванте" (ВИДЕООБЗОР МАТЧА).
В Италии отметим победу "Кальяри" над "Фиорентиной" (ВИДЕООБЗОР МАТЧА).
В Бундеслиге менхенгладбахская "Боруссия" сыграла вничью с "Фрайбургом".
Во Франции "Монако" Головина добыл важную победу над "Лиллем".
ФИФА опубликовала сумму чистых доходов с ЧМ-2018, который проходил в России.
Кроме того, ФИФА изменила формат клубного чемпионата мира.
Фабио Каннаваро стал новым тренером сборной Китая. А вот Пабло Мачин был уволен с поста тренера "Севильи".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Монако" Головина обыграл второе место чемпионата
-
Стало известно, при каком условии Де Хеа и Рэшфорд продлят свои контракты с "Манчестер Юнайтед"
-
Каннаваро сменил Липпи на посту тренера сборной Китая
-
Стало известно, когда ФИФА примет решение об увеличении числа сборных на ЧМ-2022
-
ФИФА изменила формат клубного чемпионата мира
Лента новостей
-
Главные новости дня: 15 марта
-
ESPN назвал самого популярного спортсмена в мире
-
"Реал Сосьедад" - "Леванте" - 1:1 (видеообзор матча Примеры)
-
ФИФА назвала сумму своих доходов с ЧМ-2018
-
"Кальяри" - "Фиорентина" - 2:1 (видеообзор матча Серии А)
-
Ковач объяснил, почему "Бавария" вылетела от "Ливерпуля" из Лиги Чемпионов
-
"Реал Сосьедад" и "Леванте" не смогли выявить победителя (видео голов)
-
"Монако" Головина обыграл второе место чемпионата
-
Менхенгладбахская "Боруссия" сыграла вничью с "Фрайбургом"
-
"Фиорентина" на выезде уступила "Кальяри" (видео голов)
-
"Бавария" определилась с заменой для Нойера
-
"Арсеналу" приглянулся игрок соперника по 1/8 финала Лиги Европы
-
Стало известно, при каком условии Де Хеа и Рэшфорд продлят свои контракты с "Манчестер Юнайтед"
-
Сборная Италии назвала заявку на матчи отбора к Евро-2020
-
"Тулуза" вырвала ничью у "Ниццы"
-
"Ростов" исключил своего нападающего из заявки команды
-
На защитника "Манчестер Юнайтед" претендуют четыре клуба
-
Каннаваро сменил Липпи на посту тренера сборной Китая
-
Гвардиола высказался о предстоящих матчах между "Манчестер Юнайтед" и "Барселоной"
-
У "Тоттенхэма" большие планы на летнее трансферное окно
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|30
|74
|2
|Ливерпуль
|30
|73
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|29
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|39
|10
|Лестер Сити
|30
|38
|11
|Эвертон
|30
|37
|12
|Борнмут
|30
|37
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|34
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|30
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|30
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|30
|14