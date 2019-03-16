Главные новости дня: 15 марта

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Главные новости дня: 15 марта

Сегодня, 15 марта, в мире футбола произошло немало интересных событий.

Главным событием дня стала жеребьевка четвертьфиналов Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

Кроме того, бы названы лучшие футболисты недели в Лиге Чемпионов и Лиге Европы.

А также автор лучшего гола недели в ЛЧ и символическая сборная ЛЕ.

В стартовом матче 20-го тура РПЛ "Анжи" проиграл "Крыльям Советов".

В Примере "Реал Сосьедад" разошелся миром с "Леванте" (ВИДЕООБЗОР МАТЧА).

В Италии отметим победу "Кальяри" над "Фиорентиной" (ВИДЕООБЗОР МАТЧА).

В Бундеслиге менхенгладбахская "Боруссия" сыграла вничью с "Фрайбургом".

Во Франции "Монако" Головина добыл важную победу над "Лиллем".

ФИФА опубликовала сумму чистых доходов с ЧМ-2018, который проходил в России.

Кроме того, ФИФА изменила формат клубного чемпионата мира.

Фабио Каннаваро стал новым тренером сборной Китая. А вот Пабло Мачин был уволен с поста тренера "Севильи".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru

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ФИФА назвала сумму своих доходов с ЧМ-2018

ФИФА назвала сумму своих доходов с ЧМ-2018

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 30 74
2 Ливерпуль Ливерпуль 30 73
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 30 61
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 30 60
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 30 58
6 Челси Челси 29 57
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 30 44
8 Уотфорд Уотфорд 30 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 30 39
10 Лестер Сити Лестер Сити 30 38
11 Эвертон Эвертон 30 37
12 Борнмут Борнмут 30 37
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 30 34
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 30 33
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 29 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 30 30
17 Бернли Бернли 30 30
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 30 28
19 Фулхэм Фулхэм 30 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 30 14
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