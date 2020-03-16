Главные новости дня: 15 марта

Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости воскресенья, 15 марта.

Состоялись три матча 22-го тура Российской Премьер-Лиге с участием лидеров.

"Сочи" сенсационно обыграл "Краснодар", который до этого был главным преследователем "Зенита".

ЦСКА на своем поле разделил очки с "Уфой". "Армейцы" никак не могут победить в 2020 году в официальных матчах.

Осечкой "Краснодара" воспользовался "Локомотив", который победил "Ростов", и вышел на второе место в РПЛ.

Стало известно, почему нападающий ЦСКА Федор Чалов не перешел в "Кристал Пэлас".

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду сделал вклад в борьбу с коронавирусом. Впрочем, данная информация, видимо, оказалась фейком.

"Спартак" понесет серьезные финансовые потери из-за коронавируса.

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий и нападающий "Зенита" Артем Дзюба вновь обменялись подколками друг друга в социальных сетях. Первый ход сделал тренер, футболист ему ответил.

Бывший защитник "Зенита" Эсекьель Гарай заразился коронавирусом.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru