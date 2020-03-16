Главные новости дня: 15 марта

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Главные новости дня: 15 марта

Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости воскресенья, 15 марта.

Состоялись три матча 22-го тура Российской Премьер-Лиге с участием лидеров.

"Сочи" сенсационно обыграл "Краснодар", который до этого был главным преследователем "Зенита".

ЦСКА на своем поле разделил очки с "Уфой". "Армейцы" никак не могут победить в 2020 году в официальных матчах.

Осечкой "Краснодара" воспользовался "Локомотив", который победил "Ростов", и вышел на второе место в РПЛ.

Стало известно, почему нападающий ЦСКА Федор Чалов не перешел в "Кристал Пэлас".

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду сделал вклад в борьбу с коронавирусом. Впрочем, данная информация, видимо, оказалась фейком.

"Спартак" понесет серьезные финансовые потери из-за коронавируса.

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий и нападающий "Зенита" Артем Дзюба вновь обменялись подколками друг друга в социальных сетях. Первый ход сделал тренер, футболист ему ответил.

Бывший защитник "Зенита" Эсекьель Гарай заразился коронавирусом.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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"Локомотив" на выезде разобрался с "Ростовом" и вышел на второе место РПЛ

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1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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