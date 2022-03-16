Главные новости дня: 15 марта

Фото: твиттер "Атлетико"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 15 марта.

"Атлетико" выбил "Манчестер Юнайтед" из Лиги Чемпионов.

"Бенфика" вышла в четвертьфинал Лиги Чемпионов.

Валерий Карпин объявил состав сборной России.

Гжегож Крыховяк перешел в греческий топ-клуб.

Кристиан Эриксен вновь вызван в сборную Дании. Впервые после инцидента с сердцем.

Карим Бензема стал лучшим бомбардиром в истории французского футбола.

"Манчестер Юнайтед" может снести стадион "Олд Траффорд".

Эрлинг Холанд будет выбирать между двумя клубами.

ПСЖ выбирает между 10 тренерами.

На покупку "Челси" есть около 200 претендентов.

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