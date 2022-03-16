Главные новости дня: 15 марта

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Главные новости дня: 15 мартаФото: твиттер "Атлетико"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 15 марта.

"Атлетико" выбил "Манчестер Юнайтед" из Лиги Чемпионов.

"Бенфика" вышла в четвертьфинал Лиги Чемпионов.

Валерий Карпин объявил состав сборной России.

Гжегож Крыховяк перешел в греческий топ-клуб.

Кристиан Эриксен вновь вызван в сборную Дании. Впервые после инцидента с сердцем.

Карим Бензема стал лучшим бомбардиром в истории французского футбола.

"Манчестер Юнайтед" может снести стадион "Олд Траффорд".

Эрлинг Холанд будет выбирать между двумя клубами.

ПСЖ выбирает между 10 тренерами.

На покупку "Челси" есть около 200 претендентов.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Провал "Аякса" и "Манчестер Юнайтед": все результаты 1/8 финала ЛЧ 15 марта

Провал "Аякса" и "Манчестер Юнайтед": все результаты 1/8 финала ЛЧ 15 марта

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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