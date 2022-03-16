Главные новости дня: 15 марта
Фото: твиттер "Атлетико"
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 15 марта.
"Атлетико" выбил "Манчестер Юнайтед" из Лиги Чемпионов.
"Бенфика" вышла в четвертьфинал Лиги Чемпионов.
Валерий Карпин объявил состав сборной России.
Гжегож Крыховяк перешел в греческий топ-клуб.
Кристиан Эриксен вновь вызван в сборную Дании. Впервые после инцидента с сердцем.
Карим Бензема стал лучшим бомбардиром в истории французского футбола.
"Манчестер Юнайтед" может снести стадион "Олд Траффорд".
Эрлинг Холанд будет выбирать между двумя клубами.
ПСЖ выбирает между 10 тренерами.
На покупку "Челси" есть около 200 претендентов.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Главные новости дня: 15 марта
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Определились 6 из 8 участников 1/4 финала Лиги Чемпионов
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"Челси" сможет доиграть сезон, несмотря на санкции
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"Барселона" подписала контракт со Spotify
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Игбун покинул "Нижний Новгород"
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Вице-президент "Барселоны" по экономике высказался о возможном трансфере Холанда
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Мбаппе разочарован свистом фанатов в адрес Месси и Неймара
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РФС объявил об уходе главы департамента судейства
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Стало известно, как трансфер Месси повлиял на продажу футболок ПСЖ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18