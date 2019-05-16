Главные новости дня: 15 мая

Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости среды, 15 мая.

"Урал" сыграл вничью с тульским "Арсеналом" и прошел в финал Кубка России.

"Галатасарай" стал обладателем Кубка Турции в 18-й раз.

"Шахтер" в 13-й раз выиграл Кубок Украины.

"Лацио" обыграл "Аталанту" и стал обладателем Кубка Италии. Видеообзор этого матча.

Стали известны детали контракта, который "Барселона" предложила Гризманну.

Три европейских топ-клуба готовы заплатить 70 миллионов за игрока "Атлетико".

У Де Росси есть предложения от "Зенита" и ещё четырёх клубов.

Промес не исключает возвращения в "Спартак" на правах аренды.

Победа в Лиге Европе, возможно, не поможет Сарри сохранить свой пост в "Челси".

"Реал" может продать 13 футболистов.

Месси, Икарди и Дибала попали в расширенный список игроков сборной Аргентины на Кубок Америки.

Глушаков может перейти в "Крылья Советов".

Стало известно, кто в нынешнем сезоне АПЛ был самым быстрым игроком.

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