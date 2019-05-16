Главные новости дня: 15 мая

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Главные новости дня: 15 мая

Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости среды, 15 мая.

"Урал" сыграл вничью с тульским "Арсеналом" и прошел в финал Кубка России.

"Галатасарай" стал обладателем Кубка Турции в 18-й раз.

"Шахтер" в 13-й раз выиграл Кубок Украины.

"Лацио" обыграл "Аталанту" и стал обладателем Кубка Италии. Видеообзор этого матча.

Стали известны детали контракта, который "Барселона" предложила Гризманну.

Три европейских топ-клуба готовы заплатить 70 миллионов за игрока "Атлетико".

У Де Росси есть предложения от "Зенита" и ещё четырёх клубов.

Промес не исключает возвращения в "Спартак" на правах аренды.

Победа в Лиге Европе, возможно, не поможет Сарри сохранить свой пост в "Челси".

"Реал" может продать 13 футболистов.

Месси, Икарди и Дибала попали в расширенный список игроков сборной Аргентины на Кубок Америки.

Глушаков может перейти в "Крылья Советов".

Стало известно, кто в нынешнем сезоне АПЛ был самым быстрым игроком.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Игрок "Арсенала" Мирзов ударил форварда "Урала" Ильина за оскорбление по национальному признаку

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
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