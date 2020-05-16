Главные новости дня: 15 мая

В пятницу, 15 мая, главным событием дня стала новость о возобновлении чемпионата России.

Сезон РПЛ будет доигран без зрителей.

"Брюгге" официально стал чемпионом Бельгии.

"Зенит" не спешит продлевать контракт с Кокориным.

Сезон РПЛ будет доигран без зрителей.

Семин заявил, что не намерен уходить на пенсию.

Болельщики "Локомотива" требуют отставки руководства клуба

"Барселона" нацелилась на Хаверца.

Главный тренер "Сочи": "Рады, что Кокорин останется с нами до фактического завершения сезона".

Сёмин не исключил возвращение к тренерской работе.

Федун сомневается, что чемпионат России удастся доиграть.

Ибрагимович решил покинуть "Милан".

Опубликована структура календаря РПЛ и Кубка России.

РФС подготовил восемь аргументов против возобновления сезона.

Саудовский принц может купить "Рому" вместо "Ньюкасла".

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