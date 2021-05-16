Главные новости дня: 15 мая
Фото: twitter.com/LCFC
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 15 мая.
"Лестер" одолел "Челси" и стал обладателем Кубка Англии.
"Ювентус" в драматичном матче вырвал победу над "Интером".
"Аталанта" переиграла "Дженоа". Миранчук, Малиновский и Шомуродов сделали 5 голевых действий на троих.
"Нижний Новгород" вышел в РПЛ вместо "Оренбурга".
Златан Ибрагимович пропустит Евро-2020.
"Шальке" рассматривает двух тренеров из РПЛ.
Неймара обвинили в организации вооруженного нападения на ЛГБТ-активиста.
14 футболистов могут летом покинуть "Барселону".
Зинедин Зидан сообщил футболистам "Реала" о своем уходе перед матчем с "Севильей".
"Барселона" пожертвует продлением контракта с Месси ради подписания Эрлинга Холанда.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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главное
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Зидан сообщил футболистам "Реала" о своем уходе перед матчем с "Севильей"
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"Лестер" одолел "Челси" и стал обладателем Кубка Англии
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"Ювентус" в драматичном матче вырвал победу над "Интером"
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Главные новости дня: 15 мая
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Зидан сообщил футболистам "Реала" о своем уходе перед матчем с "Севильей"
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Влашич не поможет ЦСКА в матче с "Динамо"
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Роджерс повторил достижение Алекса Фергюсона
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Стало известно возможное место работы Кержакова
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Кержаков покинул "Томь" после вылета из ФНЛ
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Президент "Оренбурга" объяснил, почему РФС не допустил клуб в РПЛ
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"Лестер" одолел "Челси" и стал обладателем Кубка Англии
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"Ювентус" в драматичном матче вырвал победу над "Интером"
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На "Камп Ноу" открылось кафе с любимыми блюдами футболистов "Барселоны"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18