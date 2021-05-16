Главные новости дня: 15 мая

Фото: twitter.com/LCFC

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 15 мая.

"Лестер" одолел "Челси" и стал обладателем Кубка Англии.

"Ювентус" в драматичном матче вырвал победу над "Интером".

"Аталанта" переиграла "Дженоа". Миранчук, Малиновский и Шомуродов сделали 5 голевых действий на троих.

"Нижний Новгород" вышел в РПЛ вместо "Оренбурга".

Златан Ибрагимович пропустит Евро-2020.

"Шальке" рассматривает двух тренеров из РПЛ.

Неймара обвинили в организации вооруженного нападения на ЛГБТ-активиста.

14 футболистов могут летом покинуть "Барселону".

Зинедин Зидан сообщил футболистам "Реала" о своем уходе перед матчем с "Севильей".

"Барселона" пожертвует продлением контракта с Месси ради подписания Эрлинга Холанда.

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