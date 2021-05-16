Главные новости дня: 15 мая

Теги ювентуслестер ситинижний новгородзлатан ибрагимовичнеймарбарселона

Главные новости дня: 15 маяФото: twitter.com/LCFC

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 15 мая.

"Лестер" одолел "Челси" и стал обладателем Кубка Англии.

"Ювентус" в драматичном матче вырвал победу над "Интером".

"Аталанта" переиграла "Дженоа". Миранчук, Малиновский и Шомуродов сделали 5 голевых действий на троих.

"Нижний Новгород" вышел в РПЛ вместо "Оренбурга".

Златан Ибрагимович пропустит Евро-2020.

"Шальке" рассматривает двух тренеров из РПЛ.

Неймара обвинили в организации вооруженного нападения на ЛГБТ-активиста.

14 футболистов могут летом покинуть "Барселону".

Зинедин Зидан сообщил футболистам "Реала" о своем уходе перед матчем с "Севильей".

"Барселона" пожертвует продлением контракта с Месси ради подписания Эрлинга Холанда.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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