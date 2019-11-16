Главные новости дня: 15 ноября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 15 ноября.
Состоялись очередные матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Финляндия разгромила Лихтенштейн и впервые в своей истории вышла на Евро.
Также на Евро-2020 вышла Швеция обыгравшая Румынию, Испания размялась на Мальте.
Италия разгромила Боснию, оформив девятую победу подряд в отборочном турнире.
Все результаты отбора Евро-2020 от 15 ноября.
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду в шутку украл телефон у болельщика.
Аргентина обыграла Бразилию в товарищеском матче. Единственный гол забил Лионель Месси.
Роналду увеличил отрыв от Месси по числу хет-триков за карьеру.
В РФС сменился глава судейского комитета.
"Ювентус" может переманить вратаря "Милана" Джанлуиджи Доннарумму.
"Бавария" определилась с главным тренером команды.
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Швеция обыграла Румынию и вышла на Евро-2020. Испания уничтожила Мальту
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Лестер Сити
|12
|26
|3
|Челси
|12
|26
|4
|Манчестер Сити
|11
|25
|5
|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|6
|Арсенал Лондон
|12
|17
|7
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|8
|Вулверхэмптон
|12
|16
|9
|Борнмут
|12
|16
|10
|Бернли
|12
|15
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|12
|15
|12
|Кристал Пэлас
|12
|15
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|14
|Тоттенхэм
|12
|14
|15
|Эвертон
|12
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|12
|8
|20
|Норвич Сити
|12
|7