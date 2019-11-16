Главные новости дня: 15 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 15 ноября.

Состоялись очередные матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Финляндия разгромила Лихтенштейн и впервые в своей истории вышла на Евро.

Также на Евро-2020 вышла Швеция обыгравшая Румынию, Испания размялась на Мальте.

Италия разгромила Боснию, оформив девятую победу подряд в отборочном турнире.

Все результаты отбора Евро-2020 от 15 ноября.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду в шутку украл телефон у болельщика.

Аргентина обыграла Бразилию в товарищеском матче. Единственный гол забил Лионель Месси.

Роналду увеличил отрыв от Месси по числу хет-триков за карьеру.

В РФС сменился глава судейского комитета.

"Ювентус" может переманить вратаря "Милана" Джанлуиджи Доннарумму.

"Бавария" определилась с главным тренером команды.

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