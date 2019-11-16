Главные новости дня: 15 ноября

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Главные новости дня: 15 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 15 ноября.

Состоялись очередные матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Финляндия разгромила Лихтенштейн и впервые в своей истории вышла на Евро.

Также на Евро-2020 вышла Швеция обыгравшая Румынию, Испания размялась на Мальте.

Италия разгромила Боснию, оформив девятую победу подряд в отборочном турнире.

Все результаты отбора Евро-2020 от 15 ноября.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду в шутку украл телефон у болельщика.

Аргентина обыграла Бразилию в товарищеском матче. Единственный гол забил Лионель Месси.

Роналду увеличил отрыв от Месси по числу хет-триков за карьеру.

В РФС сменился глава судейского комитета.

"Ювентус" может переманить вратаря "Милана" Джанлуиджи Доннарумму.

"Бавария" определилась с главным тренером команды.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Все результаты отбора Евро-2020 15 ноября

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 11 31
2 Лестер Сити Лестер Сити 12 26
3 Челси Челси 12 26
4 Манчестер Сити Манчестер Сити 11 25
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 12 17
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 12 17
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 12 16
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 12 16
9 Борнмут Борнмут 12 16
10 Бернли Бернли 12 15
11 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 12 15
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 12 15
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 12 15
14 Тоттенхэм Тоттенхэм 12 14
15 Эвертон Эвертон 12 14
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 12 13
17 Астон Вилла Астон Вилла 12 11
18 Уотфорд Уотфорд 12 8
19 Саутгемптон Саутгемптон 12 8
20 Норвич Сити Норвич Сити 12 7
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