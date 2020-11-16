Главные новости дня: 15 ноября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 15 ноября.
Сборная России проиграла Турции в матче Лиги наций.
Экс-защитник "Спартака" Ананидзе планирует завершить карьеру из-за травмы.
Президент Серии А отметил, что турнир не будет остановлен из-за коронавируса.
Скончался легендарный голкипер "Ливерпуля" Рей Клеменс.
Жирков, Миранчук и Черышев - в старте сборной России на матч с Турцией.
Журналист Андронов рассказал, где Дзюба может продолжить карьеру.
Стало известно, кто обслужит матч Сербия - Россия.
Сборная Испании впервые в истории не смогла победить в семи выездных матчах кряду.
Главный тренер "Торино" заразился коронавирусом.
Защитник "МЮ" Теллес во второй раз заразился коронавирусом.
Сборная России провела тренировку в отеле пред матчем Лиги наций с Турцией.
ФИФА выплатит "Ливерпулю" компенсации за травму Джо Гомеса.
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Зобнин, Семенов и Кудряшов пропустят матч сборной России с Сербией
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Стерлинг пропускает матч сборной Англии против Бельгии из-за травмы
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Сборная России проиграла Турции в матче Лиги наций
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Экс-защитник "Спартака" Ананидзе планирует завершить карьеру из-за травмы
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Главные новости дня: 15 ноября
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Сборная Австрии обыграла Северную Ирландию, Чехия переиграла Израиль в матчах Лиги наций
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Сборная Венгрии и Сербия сыграли вничью в матче Лиги наций
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Бельгия, Италия и Исландия обыграли своих соперников в матчах Лиги наций
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Суарес высказался о неудачах "Барселоны" в Ла Лиге
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Аршавин прокомментировал удаление Семенова в матче Лиги наций с командой Турции
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Зобнин, Семенов и Кудряшов пропустят матч сборной России с Сербией
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Черчесов высказался об игре Алексея Миранчука в матче с Турцией
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Стерлинг пропускает матч сборной Англии против Бельгии из-за травмы
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Черчесов высказался о поражении России в Лиге наций
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Быстров назвал ошибочным удаление защитника сборной России Семенова
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Боярский о поражении сборной России: "Нужно возвращать Дзюбу"
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Беларусь обыграла Литву, Албания была сильнее Казахстана и другие итоги матчей Лиги наций
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Уэльс и Финляндия обыграли своих соперников в матче Лиги наций
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Сборная Голландии обыграла Боснию и Герцеговину в матче Лиги наций
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Сборная России проиграла Турции в матче Лиги наций
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Зобнин пропустит матч Лиги наций с Сербией
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Вейналдум впервые с июля забил гол
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18