Главные новости дня: 15 ноября

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Главные новости дня: 15 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 15 ноября.

Сборная России проиграла Турции в матче Лиги наций.

Экс-защитник "Спартака" Ананидзе планирует завершить карьеру из-за травмы.

Президент Серии А отметил, что турнир не будет остановлен из-за коронавируса.

Скончался легендарный голкипер "Ливерпуля" Рей Клеменс.

Жирков, Миранчук и Черышев - в старте сборной России на матч с Турцией.

Журналист Андронов рассказал, где Дзюба может продолжить карьеру.

Стало известно, кто обслужит матч Сербия - Россия.

Сборная Испании впервые в истории не смогла победить в семи выездных матчах кряду.

Главный тренер "Торино" заразился коронавирусом.

Защитник "МЮ" Теллес во второй раз заразился коронавирусом.

Сборная России провела тренировку в отеле пред матчем Лиги наций с Турцией.

ФИФА выплатит "Ливерпулю" компенсации за травму Джо Гомеса.

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Россия продлила серию без побед, Англия лишилась шансов на плей-офф: результаты Лиги наций 15 ноября

Россия продлила серию без побед, Англия лишилась шансов на плей-офф: результаты Лиги наций 15 ноября

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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