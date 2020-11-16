Главные новости дня: 15 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 15 ноября.

Сборная России проиграла Турции в матче Лиги наций.

Экс-защитник "Спартака" Ананидзе планирует завершить карьеру из-за травмы.

Президент Серии А отметил, что турнир не будет остановлен из-за коронавируса.

Скончался легендарный голкипер "Ливерпуля" Рей Клеменс.

Жирков, Миранчук и Черышев - в старте сборной России на матч с Турцией.

Журналист Андронов рассказал, где Дзюба может продолжить карьеру.

Стало известно, кто обслужит матч Сербия - Россия.

Сборная Испании впервые в истории не смогла победить в семи выездных матчах кряду.

Главный тренер "Торино" заразился коронавирусом.

Защитник "МЮ" Теллес во второй раз заразился коронавирусом.

Сборная России провела тренировку в отеле пред матчем Лиги наций с Турцией.

ФИФА выплатит "Ливерпулю" компенсации за травму Джо Гомеса.

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