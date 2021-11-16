Главные новости дня: 15 ноября
Фото: инстаграм Карпина/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 15 ноября.
Определились одиннадцать участников чемпионата мира-2022.
Разгромы Англии и Швейцарии, ничья Италии, первое поражение Дании: результаты отбора ЧМ-2022 от 15 ноября.
Ла Лига одобрила назначение Хави тренером "Барселоны".
"Реал" может продлить контракт с Модричем.
Карпин может покинуть сборную России.
Карпин рассказал, как Дзюбе вернуться в сборную России.
Карпин высказался о гипотетическом возвращении в "Спартак".
"Барселона" назвала Стерлингу условие для его трансфера в январе.
Фанат потребовал от Кудряшова денег из-за его автогола в матче с Хорватией. Жена игрока ответила.
Дани Алвес будет получать самую низкую зарплату в "Барселоне".
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главное
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Разгромы Англии и Швейцарии, ничья Италии, первое поражение Дании: результаты отбора ЧМ-2022 от 15 ноября
-
Италия не сумела обыграть Северную Ирландию
-
Англия уничтожила сборную Сан-Марино, забив 10 голов
-
Карпин рассказал, при каком условии был бы готов возглавить "Манчестер Юнайтед"
-
Карпин может покинуть сборную России
Лента новостей
-
Главные новости дня: 15 ноября
-
Манчини прокомментировал не выход Италии на ЧМ-2022
-
Определились одиннадцать участников чемпионата мира-2022
-
Разгромы Англии и Швейцарии, ничья Италии, первое поражение Дании: результаты отбора ЧМ-2022 от 15 ноября
-
1
Италия не сумела обыграть Северную Ирландию
-
1
Англия уничтожила сборную Сан-Марино, забив 10 голов
-
Месси сможет сыграть против Бразилии
-
Три игрока "Барселоны" тренировались несмотря на выходной
-
Карпин рассказал, при каком условии был бы готов возглавить "Манчестер Юнайтед"
-
Неймар не сыграет с Аргентиной из-за повреждения
-
Орлов критически высказался о Зобнине
-
"Рома" интересуется защитником "Манчестер Юнайтед"
-
"Арсенал" может бесплатно потерять своего воспитанника
-
Манчини высказался о возможном участии сборной Италии в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022
-
Компани высказался о Луисе Суаресе
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"Реал" может продлить контракт с Модричем
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Президент "Севильи" рассказал о целях клуба
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Ла Лига одобрила назначение Хави тренером "Барселоны"
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Полузащитник "Наполи" интересен "Реалу" и "Барселоне"
-
Ван де Бек может перейти в другой клуб АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14