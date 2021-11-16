Главные новости дня: 15 ноября

Теги чемпионат мирароссиявалерий карпинбарселонареал мадрид

Главные новости дня: 15 ноябряФото: инстаграм Карпина/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 15 ноября.

Определились одиннадцать участников чемпионата мира-2022.

Разгромы Англии и Швейцарии, ничья Италии, первое поражение Дании: результаты отбора ЧМ-2022 от 15 ноября.

Ла Лига одобрила назначение Хави тренером "Барселоны".

"Реал" может продлить контракт с Модричем.

Карпин может покинуть сборную России.

Карпин рассказал, как Дзюбе вернуться в сборную России.

Карпин высказался о гипотетическом возвращении в "Спартак".

"Барселона" назвала Стерлингу условие для его трансфера в январе.

Фанат потребовал от Кудряшова денег из-за его автогола в матче с Хорватией. Жена игрока ответила.

Дани Алвес будет получать самую низкую зарплату в "Барселоне".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Определились одиннадцать участников чемпионата мира-2022

Определились одиннадцать участников чемпионата мира-2022

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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