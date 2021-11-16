Главные новости дня: 15 ноября

Фото: инстаграм Карпина/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 15 ноября.

Определились одиннадцать участников чемпионата мира-2022.

Разгромы Англии и Швейцарии, ничья Италии, первое поражение Дании: результаты отбора ЧМ-2022 от 15 ноября.

Ла Лига одобрила назначение Хави тренером "Барселоны".

"Реал" может продлить контракт с Модричем.

Карпин может покинуть сборную России.

Карпин рассказал, как Дзюбе вернуться в сборную России.

Карпин высказался о гипотетическом возвращении в "Спартак".

"Барселона" назвала Стерлингу условие для его трансфера в январе.

Фанат потребовал от Кудряшова денег из-за его автогола в матче с Хорватией. Жена игрока ответила.

Дани Алвес будет получать самую низкую зарплату в "Барселоне".

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