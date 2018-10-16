Главные новости дня: 15 октября

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 15 октября.

В этот день состоялись несколько матчей третьего тура группового этапа Лиги Наций. Остановимся на центральном из них - Испания принимала Англию. Подопечные Гарета Саутгейта блестяще провели первый тайм и это стало залогом для итоговой победы.

Отчёт о матче Испания - Англия

Тем временем, адвокаты Александра Кокорина и Павла Мамаева начали работать над тем, чтобы их подзащитные вышли из СИЗО. А президент РФ Владимир Путин, между тем, наградил чиновников, избитых футболистами.

Стало известно, что грозит уголовная ответственность ещё одному российскому игроку - полузащитнику "Локомотива" Дмитрию Тарасову. В ещё более плачевной ситуации оказался Арда Туран - ему светит 12 лет тюрьмы.

Также в понедельник в сборной Германии определились с будущим Йоахима Лёва, а Тьерри Анри провёл первую тренировку в "Монако".

Из трансферных слухов стоит отметить, что "Реал" рассматривает вариант с обменом Гарета Бэйла на звезду АПЛ. Кроме того, королевский клуб не будет препятствовать уходу Луки Модрича.

Под вопросом находится будущее в "Манчестер Юнайтед" вратаря Давида Де Хеа - за ситуацией следит ПСЖ, а "красные дьяволы" уже подыскивают замену испанскому стражу ворот.

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