Главные новости дня: 15 октября
Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 15 октября.
В этот день состоялись девять матчей квалификации Евро-2020. Сначала Финляндия разгромила Армению, а затем победы одержали Италия, Грузия, Швейцария, Израиль, Греция и Фарерские острова. Сборная Испании едва не проиграла Швеции, но добилась ничьей, получила путёвку на континентальное первенство и установила рекорд. Также достижение 81-летней давности повторила "Скуадра Адзурра".
Между тем, в Азии произошло историческое событие - впервые за 29 лет в КНДР местная сборная сыграла с Южной Кореей.
Не утихает скандал вокруг поединка Болгария - Англия. За расистские проявления болельщиков принимающей стороне грозят серьёзные санкции, УЕФА уже открыла дело. Президент болгарской федерации футбола покинул свой пост. Поговаривают, что произошедшее было запланировано заранее.
В то же время игрок сборной Украины Роман Яремчук подлил масла в огонь своим заявлением о российской национальной команде. Комментировали его слова практически весь день.
К слову, о российской сборной - молодёжка в отборе Евро-2021 уничтожила Эстонию со счётом 5:0.
Ну и напоследок о российском клубном футболе. "Спартак" договорился о сотрудничестве с немецким клубом "Эрцгебирге", где начинал тренерскую карьеру новый наставник "красно-белых" Доменико Тедеско. А владелец столичного клуба Леонид Федун чётко дал понять, что в 2023 году сложит полномочия и передаст команду болельщикам. По его словам, это окончательное решение, которое не будет изменено.
А в первой половине дня главной новостью был переход ростовского СКА под управление рэпера Басты. Теперь всё официально. Новый опыт для российского футбола!
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|12
|26
|2
|Ростов
|12
|26
|3
|Краснодар
|12
|26
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|12
|26
|5
|ЦСКА Москва
|12
|25
|6
|Уфа
|12
|15
|7
|Арсенал Тула
|12
|14
|8
|Оренбург
|12
|14
|9
|Урал
|12
|14
|10
|Спартак Москва
|12
|14
|11
|Крылья Советов
|12
|14
|12
|Рубин
|12
|14
|13
|Сочи
|12
|12
|14
|Ахмат
|12
|12
|15
|Динамо Москва
|12
|10
|16
|Тамбов
|12
|8