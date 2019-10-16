Главные новости дня: 15 октября

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 15 октября.

В этот день состоялись девять матчей квалификации Евро-2020. Сначала Финляндия разгромила Армению, а затем победы одержали Италия, Грузия, Швейцария, Израиль, Греция и Фарерские острова. Сборная Испании едва не проиграла Швеции, но добилась ничьей, получила путёвку на континентальное первенство и установила рекорд. Также достижение 81-летней давности повторила "Скуадра Адзурра".

Между тем, в Азии произошло историческое событие - впервые за 29 лет в КНДР местная сборная сыграла с Южной Кореей.

Не утихает скандал вокруг поединка Болгария - Англия. За расистские проявления болельщиков принимающей стороне грозят серьёзные санкции, УЕФА уже открыла дело. Президент болгарской федерации футбола покинул свой пост. Поговаривают, что произошедшее было запланировано заранее.

В то же время игрок сборной Украины Роман Яремчук подлил масла в огонь своим заявлением о российской национальной команде. Комментировали его слова практически весь день.

К слову, о российской сборной - молодёжка в отборе Евро-2021 уничтожила Эстонию со счётом 5:0.

Ну и напоследок о российском клубном футболе. "Спартак" договорился о сотрудничестве с немецким клубом "Эрцгебирге", где начинал тренерскую карьеру новый наставник "красно-белых" Доменико Тедеско. А владелец столичного клуба Леонид Федун чётко дал понять, что в 2023 году сложит полномочия и передаст команду болельщикам. По его словам, это окончательное решение, которое не будет изменено.

А в первой половине дня главной новостью был переход ростовского СКА под управление рэпера Басты. Теперь всё официально. Новый опыт для российского футбола!

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